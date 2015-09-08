CHP'den örgüte çağrı: Yaşanan acıların herhangi bir provokasyona yol açmasına asla izin vermeyin!

Cumhuriyet Halk Partisi, son dönemde artan terör saldırılarının ardından tüm il ve ilçe örgütlerine bir genelge gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Genel Sekreteri Gürsel Tekin imzasıyla gönderilen genelgede, yaşanan acıların herhangi bir provokasyona yol açmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

CHP örgütlerinin örgütlerinden "önce Türkiye" anlayışıyla hareket etmelerini isteyen genelgede, "Nefret söylemi içeren hiçbir toplumsal olaya müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

CHP genelgesi şu şekilde:

"Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen terör eylemleriyle, huzur ortamını sarsan toplumsal olaylar ortak geleceğimize ilişkin kaygıları arttırmaktadır.

Terörün boyutu, verdiğimiz kayıplar ve içinde bulunduğumuz tablo her geçen gün ağırlaşmaktadır. Bu tablo karşısında Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun cefakar örgütlerine büyük sorumluluk ve görev düşmektedir.

Bu dönemde, örgütlerimiz her zamanki gibi 'Önce Türkiye' diyen bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmelidir. Bu anlamda yaşanan acıların herhangi bir provokasyona yol açmasına asla izin verilmemelidir. Tam bir sağduyu ile hareket edilmelidir.



İnsanlarımızı birbirinden ayıran ve toplumsal barışı sarsan her türlü anlayışa karşı duruşumuz aynen sürdürülecektir. Nefret söylemi içeren hiçbir toplumsal olaya müsaade edilmeyecektir Örgütlerimiz ülkemize karşı tarihi sorumluluğunu bütün tahriklere rağmen aklın ve barışın sesi olarak yerine getirecektir.



Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz."