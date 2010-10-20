-CHP'DEN ÖNERİLEN TÜRBAN KOMİSYONUNA RET TBMM (A.A) - 20.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, AK Parti'nin, türban konusunda kurulmasını önerdiği komisyona üye vermeyeceklerini bildirdi. Anadol, CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi ile AK Parti Grup Başkanvekilleriyle 45 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekillerinin, parti temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurularak, türban sorununun, parlamentoda çözülmesi yönünde önerilerini ilettiğini belirten Anadol, bu komisyona üye vermeyeceklerini kaydetti. Anadol, AK Parti'nin bu konuda samimi olmadığını, yıllardır şikayet ettiği YÖK eline geçtikten sonra bu şikayetlerini unuttuğunu ifade etti. Türbanın, üniversitelerde öğretim özgürlüğü kapsamında çözümlenmesinin önerilebileceğini, tartışılabileceğini, CHP'nin olumsuz bir tavrının olmadığını vurgulayan Anadol, ''Ama tek başına değil. YÖK, dokunulmazlık ve seçim barajının düşürülmesiyle ilgili bir paketin içerisinde, parlamentoda grubu bulunan partilerle görüşülebilir, çözülebilir'' dedi. Anadol, Türkiye'yi karartma operasyonuna ortak olamayacaklarını, izin veremeyeceklerini ifade etti. Sorunun çözümü konusunda CHP'nin önerisinin sorulması üzerine Anadol, bunu iktidara gelince çözeceklerini söyledi.