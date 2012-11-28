CHP'den Ombudsman Ömeroğlu'na istifa çağrısı

Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun Kamu Başdenetçisi seçilmesinin ardından ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'dan geldi. Oran, Ömeroğlu'nu göreve başlamadan istifaya çağırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TBMM'de düzenlediği basın toplantında "Ombudsman demek, vatandaşın şikayetini çözen adam demek. Vatandaşın devletle bir derdi varsa Ombudsman bu işi çözecek. Yani Ombudsman'ın nasıl olması lazım? Hem hükümetle hem kamu kurumundan hesap sorabilmesi lazım. Onlarla bir ilişkisi olmaması lazım. Ombudsman bağımsız ve tarafsız olacak" dedi.

Oran sözlerine, "Seçilenle bir sorunum yok. İnsan olarak değerlidir. Ama bakınca... Mesela Thy bir kamu kurumu. Bakıyoruz, Thy kendisini almış Washington'a götürmüş. Orada yemiş içmiş, bedelini THY ödemiş. Oğlu Thy'de çalışıyor, arkadaşlarının 5 yılda geldiği mevkiye o 2 yılda gelmiş. Yönetmeliğe de uygun olmadığı söyleniyor. Şimdi bu kişi, bu kuruma "tarafsız' kalabilir mi? Bakıyoruz geçmişte, TBMM Başkanı Cemil Çiçek de kendisiyle çalışmak istemiş. Şimdi TBMM Başkanı'na yönelik bir şikayet gelse bu kişi tarafsız kalabilecek mi? Ombudsman'ın gerekirse hükümetten de hesap sorması lazım. Bakıyoruz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oğlunun nikah şahidi olmuş. Şimdi halkımız bu kişiye nasıl güvenecek? Kamu kurumları ile ilişkisi var. Tbmm Başkanı ile ilişkisi var. Başbakanla da farklı bir ilişkisi var. Şimdi hükümeti nasıl denetleyecek?"

diyerek devam etti.

Düzenlemenin AB uyum yasaları çerçevesinde çıkarıldığına dikkat çeken Oran, "Bu uygulamanın AB uygulaması ile ne alakası var? Hükümet daha başlamadan işi bitirdi. AKP'nin bu mantığı sebebiyle en baştan beri konuya uzak kaldık, dün de sürece katılmadık. Oylamaya katılmadık. Tavrımızı ortaya koyduk" dedi.

Ömeroğlu'nun istifa etmesini isteyen Oran, "Sayın Ömeroğlu'nu da bir yargıç olarak gereğini yapmaya davet ediyorum. Yemin bile etmeden bu görevden çekilmelidir" dedi.

Sosyal medyada tepki

Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun Kamu Başdenetçisi seçilmesi sosyal paylaşım ağlarında da tepkiye yol açtı

Suat Kınıklıoğlu

STRATİM Başkanı / Director - 23. Dönem Milletvekili

Hrant Dink'in 301. maddeden aldığı cezada imzası bulunan hâkimlerden M.N. Ömeroğlu'nun Baş Kamu Denetçisi olması TR'nin yurtdışında başını epeyce ağrıtacak gibime geliyor.

Bu sabah Avrupa'dan mesaj ve telefonlar geliyor bu konuya ilişkin. Pek hayırlı bir seçim olmamış bu Bunun yanında Ombudsmanlık gibi önemli bir müessesenin bu tercihle baştan ölü doğması da bizim açımızdan ayrıca üzüntü vericidir.

Kamu Baş Denetçisinin kimliği ve Hrant Dink kararındaki rolü de 12 Eylül 2011 referandumunda EVET verenleri de üzmüştür. Bu konu Muhteşem Yüzyıl tartışması kadar seksi olmayabilir ama yakında sonuçları daha iyi anlaşıldığında durum farklı olacaktır.

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Gökçer Tahincioğlu / Gazeteci

Hrant Dink'e beraat isteyen Savcı Eminağaoğlu'nun ismi "Ermeni Ömer'e" çıkmıştı Yargıtay'da.Mahkumiyet veren Nihat Ömeroğlu ise başombudsman

Ümit Alan / Birgün yazarı

Hrant'ı 301'den mahkum eden hakim M.Nihat Ömeroğlu Kamu Başdenetçisi oldu. Türkiye'nin demokratikleştiğini sanan aklı evveller alkışlasın.

Asli Kazan Gilmore/ Avukat

301. her bir hakimin Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu vardır. O hakimlerden biri de Nihat Ömeroğlu'dur. 301. başdenetçi istemiyoruz.