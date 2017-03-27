CHP'den öğrenci ve camilerin de kullanıldığı 'evet' kampanyalarını gösteren rapor

CHP, siyasetten uzak durması gereken bürokrasinin 'evet' kampanyasını somut örneklerle raporlaştırdı. Raporda devlet memurlarının rengini belli ederek açıktan 'evet' dediği, okul ve öğrencilerin 'evet' için kullanıldığı 41 örnek aktarıldı. Raporda camilere asılan 'evet' afişlerinden okul yönetimlerinin öğrencilere dağıttırdığı 'evet' bildirilerine, tarihi surlara çekilen evet pankartlarından AKP milletvekillerinin yurtlarda katıldığı 'evet' konferanslarına kadar birçok olay sırlandı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, 1 Mart - 20 Mart arasındaki 20 günlük dönemde devlet görevlilerinin de dahil olduğu 'evet' kampanyasını somut örneklerle raporlaştırdı. "İktidar partisi mensuplarının göremediği ‘Evet’ propagandasının listesini kendilerine sunuyorum, çıksınlar reddetsinler. Sadece kendilerine değil, YSK’ya ve tarafsız, bağımsız yargı mensuplarına da sunuyorum. Belli ki onlar da göremiyorlar" diyen Akatlı’nın raporunda devlet görevlilerinin evet kampanyasına katıldığı örnekler tarihsel olarak sıralandı.

Akatlı’nın raporundaki örneklerden bazıları şöyle:

- Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Fehmi Tutkun sosyal medya hesaplarından ‘evet’ propagandası yaptı.

- Küçükçekmece’de bulunan Mevlana camisi duvarına “Evet” pankartı asıldı.

* İzmir Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Yıldız “evet” tshirtü giyerek fotoğraf paylaştı.

- Edirne Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt “Yeni Türkiye Yeni Gelecek” başlıklı “Evet” konferansı düzenlendi.

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun katılımıyla “Evet” paneli düzenledi. Panele Burdur Valisi ve kurum müdürleri de katıldı.

Camide siyaset

- Sağlık Bakanı Recep Akdağ anayasa referandumu kampanyası için gittiği Trabzon’daki Cami’sinin avlusunda “evet” propagandası yaptı.

- “Sıcak Yuva Vakfı”, afiş asılması yasak olan İstanbul’un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Edirnekapı’daki tarihi surlara “Evet” yazılı propaganda afişleri astı.

- Üsküdar Belediyesi, TÜGVA’ya ‘evet propagandası’ için billboardlarda yer açıp, sponsor oldu. Suç duyurusuna Savcılık kovuşturmaya yer yok dedi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yapacağı miting için hazırlanan afişlere cami adı yazılarak vatandaşlar davet edildi.

- AKP’li Esenyurt Belediyesi ders saatinde imam hatip lisesi öğrencilerine belediye meclis salonunda ‘evet’i anlattı.

- Aksaray’da imam hatip lisesi öğrencileri AKP’nin ‘Evet’ gazetesini esnafa dağıttı.

- Trabzon’da AKP Milletvekili Salih Cora, ilkokulda “evet” toplantısı yaptı. Toplantı, Trabzon Düzköy Çamlıca İlköğretim Okulu Spor Salonunda gerçekleşti.

- Yıldırım’ın ‘evet’ mitingine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri insanları ücretsiz taşıdı.

- Fatih Belediyesi AKP’nin ‘Evet’ aracının Eminönü Meydanı’na girmesine sessiz kalırken, CHP’nin ‘Hayır’ aracının girişini engelledi.

- Denizli Valisi Ahmet Altıparmak “Evet mitingine katılın hizmet gelsin’’ diyerek Erdoğan’ın mitingine destek verdi.

- Bolu Belediyesi’nin resmi plakalı aracını ‘evet’ propagandası için AKP’ye tahsis ettiği ortaya çıktı.

- İstanbul Cevizlibağ’daki Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce kullanılan binaya, bütün bir cepheyi kaplayan Erdoğan’lı pankart asıldı.

- İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Öğrenci Yurdu başta olmak üzere birçok yerde üniversite yurt binalarına ‘Evet’ çalışmasının pankart ve flamaları asıldı. - Urfa’nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde 2 ve 6 No’lu ve Aile Sağlığı Merkezlerine ve kayyumla yönetimindeki Diyarbakır’ın Çermik Belediyesi’ne “Kararımız net oyumuz evet” pankartları asıldı.

- 16 Mart’ta sinema gösterimini ‘referandum etkinliğine dönüşebilir’ diye iptal eden Anadolu Üniversitesi yönetimi Cumhurbaşkanı danışmanının katılacağı ‘evet’ paneli düzenledi.

- Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çetin Turan öğrencilere ‘evet mitingi’ne katılımını zorunlu tuttu, sınıf başkanlarından gidenlerin listesini istedi.

- Çanakkale’de ‘18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin kutlamalarında anayasa pankartı asıldı, törene katılanlara ‘evet’li atkı, yelek ve şapkalar dağıtıldı.

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis, AKP’lilerle beraber “evet” broşürü dağıttı.