CHP’den o sözlere tepki: Gözleri dönmüş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanlığını öngören referandumda "Hayır" oyu verecekleri 'terör'le anmasına tepki gösterdi. Böke, "Hayır kampanyasını daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar. Gözleri dönmüş” şeklinde konuştu.

“Bizim çocuklarımız ne için savaşıyor?”

Böke, düzenlediği basın toplantısında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaştı. Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Böke, "Türkiye, AKP’nin yanlış politikaları ve maceracı dış politikası sonucunda, kendi şahsi ihtirasları nedeniyle Suriye’de bir bataklığa gömülmüş durumda. Hükümetin hepimize bir açıklama yapma ihtiyacı var. Orada neler oluyor? Sınır ötesinde bizim çocuklarımız ne için savaşıyor? Şu anda ne durumdalar? Gözetmesi gereken 80 milyonun can güvenliğiyken, maalesef Türkiye’nin dış politikası AKP’nin iç siyasetine malzeme edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

Böke, şöyle devam etti:

"Kimse çocuklarımız üzerinden, bizlerin can güvenliği üzerinden iç siyaset yapma hakkına sahip değildir. İtiraz ettiğimiz düzen de tam budur. Bu anayasa değişikliği teklifiyle karşımıza konan tercih de budur. 80 milyonun ortak görevi Türkiye’de demokrasiyi bu sandıkta yaşatmaya başlamaktan geçiyor. Sevgili gençler, lütfen üniversitelerinizden ayrılamayacağınız bir hafta sonuna denk gelen bu referandumda, olduğunuz yerde oyunuzu kullanabilmek için kayıtlarınızı aldırmayı ihmal etmeyin.”

“Gözleri dönmüş!”

"’Hayır’ kampanyasını daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar. Demokratik hakkını kullanan, karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaşını terörist ilan ediyorlar. Gözleri dönmüş. Şunu bilin ki ne yaparsanız yapın. Gece yarısı, sinsice getirdiğiniz KHK’larla üniversiteden atmaya kalktığınız yüzlerce bilim insanı da bu ülkenin milyonlarca onurlu insanı da ’Türkiye’ diyen bizler de asla yılmayacağız. Bizi yıldırmanız mümkün değil. Gerçekler konuşacak, biz konuşmaya devam edeceğiz. Siz sesimizi kıstığınızı zannedeceksiniz ama siz kısmaya çalıştıkça herkes bizi daha çok duyacak. Terörist ilan etmeye kalktığınız bu millet, cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum sürecine ilişkin olarak "Bunun dışında inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir" demişti.

Erdoğan, daha sonra yaptığı bir konuşmada "16 Nisan'da evet diyerek gereken cevabı verecektir. 16 Nisan 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz'un yanında yer almaktır" demişti.

Başbakan Binali Yıldırım, da “PKK ‘hayır’ diyor, FETÖ ‘hayır’ diyor, HDP ‘hayır’ diyor, onun için ‘evet’ diyoruz. Bölücülüğe ‘evet’ diyenlere millet referandumda dersini verecek” ifadelerini kullanmıştı.

Kurtulmuş: Her hayır diyen terörist değil

Erdoğan ve Yıldırım'ın sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Her 'Hayır' diyen terörist değildir" dedi.