CHP'den mühürsüz oy açıklamalarına tepki: AKP'nin suistimal etmek istediği oylara sahip çıkacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün iki gün önceki TRT Haber canlı yayınında “Kim sandık kurulu üyesi olacaksa, mührü basmazsa suç işlemiş olurlar. Mührü basmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuruz” şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Bu ayak oyunları da vatandaşımızın değil AKP’nin ayağına dolanacak, çünkü CHP her ihtimale hazır bir şekilde AKP’nin suistimal etmek istediği oylara sahip çıkacak. Bu konuda toplumda kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!" ifadelerini kullandı.

Duvar'da yer alan habere göre, Adıgüzel Gül’ün tarihinde TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu hafta içerisinde kamuoyu tepkisinden çekinilerek bir gecede Meclis Genel Kurulu’ndan geçen ve seçim güvenliğine darbe vuran ittifak teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Adıgüzel, Adalet Bakanı’nın Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 16 Nisan referandumuna ilişkin 60’ın üzerinde suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattığı haldebu suç duyurularının akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Onursal Adıgüzel, açıklamasının devamında; “Sayın Bakan’ın “mühürsüz oy”lara ilişkin yaptığı değerlendirme, kamuoyunu yanıltmaktan ve milletin aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımamaktadır. 16 Nisan referandumunda, 60’ın üzerinde sandık görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan bahsedilmektedir. Bahsi geçen soruşturmalar, Sayın Bakan’ın da çok iyi bildiği gibi YSK’ın şaibeli “mühürsüz oy” kararına ilişkin kamuoyunda yükselen tepkilere yönelik göstermelik bir adımdı. Kaldı ki bu suç duyuruları nasıl sonuçlanmıştır? Kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır? Sayın Bakan bu soruların cevabını da kamuoyuyla paylaşmalıdır.” dedi.

Onursal Adıgüzel, açıklamasında hükümetin suç unsuru olmaktan çıkardıkları bir konuya ilişkin, Abdülhamit Gül’ün “suç duyurusu”nu kamuoyuna tedbir, önlem olarak sunduğunu vurgulayarak “16 Nisan referandumunda pusula ve zarfları mühürlemeyerek görevini ihmal eden sandık görevlileri hakkında etkin bir soruşturma dahi yürütülmemişken, suç duyurusunu bir çözüm olarak sunmak “tavşana kaç, tazıya tut” demekten başka bir manaya gelmemektedir. AKP gerçekten bahsettiği gibi Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın oyunu namus belleyip korumakta kararlıysa kirli ittifak yasasını neden gece yarısı tüm Türkiye uykudayken oldu bittiye getirdi önce onun hesabını versin.Elbette tüm bu olan biten, AKP’nin alışılmış ayak oyunlarının son örneğidir. Ancak bu ayak oyunları da vatandaşımızın değil AKP’nin ayağına dolanacak, çünkü CHP her ihtimale hazır bir şekilde AKP’nin suistimal etmek istediği oylara sahip çıkacak. Bu konuda toplumda kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!” ifadelerini kullandı.