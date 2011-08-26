CHP'den milyon dolarlık inceleme

T24 - CHP'nin eski Ankara İl Başkanı Tarık Şengül, istifası sırasında ortaya attığı iddialarla ilgili olarak, ''Genel Başkan iddiaların ciddiye alınıp değerlendirileceğini söyledi. Bende elimdeki bilgi, belge ne varsa bir kaç gün içinde Genel Merkeze ileteceğim'' dedi.



CHP'nin eski Ankara İl Başkanı Tarık Şengül, istifası sırasında ''İmar üzerinden yaratılan rant, belediyelerin bunlar üzerinde sağladığı haksız gelirlere'' dikkati çektiğini belirtti.



Şengül, şöyle konuştu: ''Sihirbaz, şapkadan sürekli tavşan çıkaran Büyükşehir Belediyesidir. Kendi belediyemiz burada figüranlık yapmıştır. Olayın önemi şudur, milyar dolarları bulan rant yolsuzluğu var. İnsanlar kandırılıyor. Her büyükşehir belediye meclisinde şapkadan üç beş tavşan çıkıyor, biz Yenimahalle'ye 'niye dik durmadın parçası oldun' diyoruz. Bunun üzerine gidilecekse, plan değişikliklerinin ilk yapıldığı yer Büyükşehir Belediyesidir, oradan başlayıp, bu süreçte kim rol almışsa, parti farkı gözetilmeden üzerine gidilmesi gerek.''



Ortaya attığı iddiaların parti yönetimi tarafından inceleneceğini ifade eden Şengül, ''Genel Başkan iddiaların ciddiye alınıp değerlendirileceğini söyledi. Ben de elimdeki bilgi, belge ne varsa bir kaç gün içinde Genel Merkeze ileteceğim'' ifadelerini kullandı.



Şengül, istifa açıklaması sırasında ''Rüşveti teklif eden iş adamına aracı olan kişi için 'CHP'de tenzili rütbeye uğramış bir yönetici'' dediğinin anımsatılarak, bu yöneticinin kim olduğunun sorulması üzerine ise, ''Kimi kastetmişsem çıksın açıklamasını yapsın. O açıkladıktan sonra değerlendirmemi yapacağım, ben söyleyeceğimi söyledim, yeri geldiği zaman gereğini de söylerim'' diye konuştu.





Genel Merkez rapor hazırlıyor



Yaşanan istifa ve ortaya atılan iddialar da parti Genel Merkezi tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili olarak çarşamba günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu'na, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan ve söz konusu imar kararına muhalefet şerhi koyan CHP'li bir üyeyi çağırarak bilgi aldığı öğrenildi. Farklı kaynaklardan da konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, bir genel başkan yardımcısına kapsamlı bir rapor hazırlaması talimatı verdiği iddia edildi. Konunun bugün toplanan MYK'da da ele alınacağı gelen bilgiler arasında yer alırken, ayrıca bugünkü MYK'da Ankara İl Başkanlığı'na atama yapılması da bekleniyor.



Kılıçdaroğlu, dün İstanbul ziyareti sırasında konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken de ''Arkadaşlar iddiaları inceleyecekler. Buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyoruz, onlar da olaya el koysunlar'' demişti.



