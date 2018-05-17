CHP'den milletvekili aday adayı olan Mutlu Köylüoğlu: Her vatandaşa ‘İnsanca Yaşama' geliri

CHP'den milletveki aday adayı olan Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, 'Vatandaşlık Temel Geliri’ projesiyle Türkiye vatandaşı her bireye herhangi bir sınırlama, ayrım ve şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktarda parasal desteğin koşulsuz bir şekilde ödenmesinin hedeflendiğini söyledi.

CHP'den milletveki aday adayı olan Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, 'Vatandaşlık Temel Geliri’ projesiyle ilgili Halk TV'de program yapan gazeteci Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtladı. Köylüoğlu, projenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireye ömür boyu aylık bağlanması ve bunun bir “Anayasal Hak” olarak güvence altına alınmasına yönelik olduğunu söyledi.

Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, bu projenin dünyada birçok örneği olduğunu belirterek “Türkiye’de insani değerler ve ahlaki erdemleri öne çıkaracak çağdaş bir proje ve çağdaş bir yaklaşımla bütün kitleyi kucaklayacak ortam çok müsait. Buna habitat çok uygun” dedi.

"İnsan hakkı"

‘Vatandaşlık Temel Geliri-Türkiye’nin kurucusu ve sözcüsü de olan Ali Mutlu Köylüoğlu projeyi şöyle anlattı: “Her bir bireye herhangi bir sınırlama, ayrım ve şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktarda parasal desteğin koşulsuz bir şekilde, başka gelirlerinden bağımsız olarak ve ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir.”

Türkiye’nin de taraf olduğu ve imzaladığı ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25’inci maddesinin devletin tüm bireyleri ‘insanca yaşama’ları konusunda önlem almalarını zorunlu kıldığını belirten Köylüoğlu, bunun kaynaklarının Türkiye’de mevcut olduğunu söyledi.

"Partiler sahiplensin isteriz"

Bu projenin siyasi ayrım olmadan tüm partiler tarafından desteklenmesini arzu ettiğini kaydeden Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, özellikle ‘Hayır Cephesi’nin bu projeyi sahiplenmesi için girişimlerde bulunduklarını belirtti ve “Ancak takdir parti yetki organlarının. Sahiplenmeleri, Türkiye insanının huzurlu bir geleceğe açılması ve sorunların çağdaş bir çözüme kavuşması için çok olumlu sonuçlar verecektir” dedi.

Ali Mutlu Köylüoğlu kimdir?

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı Dr. Mühendis Ali Mutlu Köylüoğlu “Vatandaşlık Temel Geliri - Türkiye” ve “Bir Şey Yapmalı” hareketlerinin kurucularından. Temel Gelir Dünya Ağı ile Evrensel Temel Gelir - Avrupa’nın genel kurul üyesi.