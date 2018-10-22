CHP'den 'Metin Oktay Sezonu' için yasa teklifi: Bazı futbolcular Türk sporuna darbe vuruyor

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Metin Oktay'ın adının, Türkiye Süper Ligi 2019-2020 sezonuna verilmesi için kanun teklifi sundu. Antmen, Süper Lig'de oynayan bazı futbolcuların davranışlarının Türk sporuna darbe vurduğunu belirtti.

CHP, 2019-2020 Süper Ligi sezon adının '2019-2020 Metin Oktay Sezonu' olması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa 2019-2020 Süper Lig sezonunun adı '2019-2020 Metin Oktay Sezonu' olacak.

Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim" sözüne atıf yapılan kanun teklifinde, sporcuların işlerini iyi yapmalarının yeterli olmadığının; topluma ve gelecek kuşaklara da örnek olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Teklif sahibi CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, süper ligde oynayan bazı futbolcuların sportmenliğe yakışmayan, kötü örnek oluşturacak davranışlarının Türk sporuna darbe vurduğunu belirterek "Sadece Galatasaraylıların değil; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere bütün kulüp taraftarları ve farklı spor dalları izleyicilerinin saygı ile andıkları örnek spor insanı, centilmenliğiyle hala örnek olan Metin Oktay'ın adının 2019-2020 Süper Lig Sezonuna verilmesi, çocuklarımız ve gençlerimizin örnek alabilecekleri bir ismin öne çıkarılmasını sağlayacaktır" dedi.

Kanun teklifinde Metin Oktay'ın bütün insanlar tarafından sevgi ve saygı ile anıldığını kaydeden Antmen "Jübilesinde ezeli rakibi ve dostu Fenerbahçe Formasını ‘şeref duyarım' diyerek giyen, gol attığı zaman sevinci abartan takım arkadaşına ‘abartmayalım rakip de olsak onlar arkadaşlarımız' diye uyarıda bulunan, sporu ticaret olarak görmeyerek sportmence kendisine teklif edilen yüksek transfer ücretlerini ‘bizi sevenleri üzmeyelim' diyerek geri çeviren, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararını durdurmak için imza toplayan, 12 Eylül darbesine karşı aydınlar bildirgesine imza atan ve maç öncesi yazı tura esnasında Atatürk'ün yüzü yere gelmesin diye hep ‘tura' diyen bir centilmen, sportmen; kişiliğini başarılı sporculuğuyla buluşturmuş ve tüm topluma örnek olmuş bir isimdir Metin Oktay" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil, teklifinin gerekçesinde "Toplumun saygı ile hatırladığı ve andığı; centilmenliğiyle, sportmenliğiyle, davranışlarıyla hala örnek olan merhum futbolcu Metin Oktay'ın adının 2019-2020 Süper Lig'e verilmesi; amaçlanan sporcu kişiliğinin toplum önünde örnek olacak şekilde getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Sadece futbolda değil; bütün spor dallarında nezaketli, centilmen, sportmen insanları desteklemek ve onların var olmasını sağlamak Milletin Vekilleri olarak ülkemize bir borcumuz ve ödevimizdir" dedi.