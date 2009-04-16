CHP’den MEB’e: 1 Numarayı açıkla

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 'Bir numarayı nereden biliyorsunuz? Bir numara kimdir' diye TBMM'ye soru önergesi verdi.



Arıtman, Çelik'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, 15 Nisan tarihli gazetelerde yer alan açıklamasını hatırlatarak, şu soruları yöneltti:



“Bir numara kimdir? Siz 'Bir Numarayı' nereden biliyorsunuz? Gözaltına alınanların 'Bir Numarayı' arayarak 'emrinizdeyim' dediklerini nasıl biliyorsunuz?



Şu ana kadar iddianamelerde 'Bir Numara' diye bir isim yokken bazı zanlıların 'emrinizdeyim' dediklerine dair bir delil kayıt yokken siz bu bilgilere nasıl sahip oldunuz? Henüz yazılmamış iddianameleri mi okudunuz? Savcılıktaki telefon kayıtlarını mı dinlediniz? Milli Eğitim Bakanının, henüz mahkemeye sunulmamış iddianameleri okuma, delilleri bilme yetkisi var mı?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan'a bir ödül, devlet adına bir teşekkür belgesi vermeyi düşünüyor musunuz?”



Bakan Çelik'in sözleri



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in Ergenekon kapsamında örgütün bir numarası olarak adlandırılan birini kastederek söylediği şu sözleri eleştiriye neden oldu:



"Bu işin şu anda Ergenekon'un baş sorumlusu olarak yargılanan insanlar arasındaki insanlara telefon açıp da 'ben sizin emrinizdeyim' diye ona bağlılık bildiren insanlar var. Durup dururken, sanki hiçbir şey yokmuş, ortada kendi yargımızı, kendi hukuk sistemimizi allak bullak edecek tavırlardan da kaçınmalıyız. Eğitimciler arasında, ister unvanı profesör olsun isterse kim olursa olsun aleni darbe çağrısında bulunan insanlar var. 'Yüzde 95 de oy alınsa hiç bir anlam ifade etmez. Ya kendi onurlarıyla çekip gitsinler ya da oradan indirilecekler' diyenler var. Bunu biliyorsunuz değil mi?"





