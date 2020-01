CHP'den Manisa Valiliği'nin başörtüsü açıklamasına 'ayrımcılık' tepkisi

Manisa'da başörtülü kadınların kelepçelenerek gözaltına alınması ile başlayan tartışma, Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklama ile farklı bir boyuta taşındı. Valilik açıklamasında, başörtülü kadınlar için "toplumda çok olumlu bir imajla algılanan" ifadesinin kullanılması, CHP'den tepki gördü.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, başörtülü kadınlara kelepçe takma uygulaması nedeniyle Emniyet Müdürü'nün açığa alındığını hatırlatarak, "Bu doğru bir karardı. Ancak daha sonra Vali'nin yaptığı açıklama kabul edilemez ifadeler içeriyor. Eğer Emniyet Müdürü'nü açığa aldıysanız, böyle bir açıklama için Vali'yi de Mars'a göndermeniz gerek" dedi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise, kimsenin kılık ve kıyafeti nedeniyle toplumda diğerine göre "üstün" olamayacağına dikkat çekerek, Manisa Valisi'ni kullandığı dildeki ayrımcılık nedeniyle özür dilemeye çağırdı.

Özgür Özel: Valinin açıklamaları sorunlu

CHP'li Manisa Milletvekili Özel ise, Vali'nin açıklamasını, "şecaat arz ederken, sirkatin söylemek" deyimiyle yorumladı. Özel, Valilik açıklamanın tersten okununca sorunlu ifadeler taşıdığını belirterek hurriyet.com.tr'ye şunları söyledi:

"Tayin yoluyla Manisalı olanlar Manisa'nın ruhunu kavrayamadılar; bir kez daha bizi Türkiye'ye rezil ettiler. Kadına vurulan o kelepçeden de, başörtüsüz kadının toplumda imajının olumsuz olduğunu vurgulayan bu açıklamadan da bir Manisalı olarak utanıyorum. Manisa gibi bir nezaket ve muhabbet şehri yıllarca işkence davasıyla anıldı. Şimdi bu kelepçe olayı ve sonrasında kadına giyimi kuşamı kısaca kendi tercihi üzerinden olumlu olumsuz imaj atfeden bu sorumsuz açıklama ile anılacak. Bu dil sorumlu bir dil değil. Bu dil bir kamu yönetimi dili değil. Bu sorunlu bir ayrımcılık dili. Bu açık bir nefret söylemi."

Özel, gözaltı aşamasında kelepçe takılması nedeniyle Manisa Emniyet Müdürü'nün açığa alınmasının, "doğru bir uygulama" olduğunu da vurgulayarak, bu uygulamanın, gözaltına alınanın kim olduğuna bakılmaksızın, tüm yurttaşlar için uygulanması gerektiğini söyledi. Özel, "Emniyet Müdürü'nü açığa aldınız, doğru yaptınız. Ancak Vali'yi de, bu açıklaması nedeniyle Mars'a göndermeniz gerekir. Tam bir nefret söylemi" dedi.

Gürsel Tekin: Gözaltına alınırken kelepçe, kim olursa olsun insan onuruna aykırı

Yurttaşların, "kim olursa olsun", gözaltına alınırken kelepçelenmesi uygulamasının "insan onuruna aykırı" olduğunu vurgulayan CHP Genel Sekreteri Tekin ise şöyle dedi:

"Gözaltına alınırken kelepçe takılması, kim olursa olsun, insan onuruna aykırı. Sayın Vali'nin daha sonra bu uygulamadan üzüntülerini bildirmek için yaptığı açıklamada ise, özrü kabahatinden büyük. Vali'nin açıklamada kullandığı kelimeler, hem ötekileştirici, hem de ayrıştırıcı. Kılık kıyafeti, seçtiği yaşam biçimi nedeniyle, hiçbir insan diğer bir insandan daha üstün değildir. Manisa Valisi'nin kullandığı bu dil, çok tehlikeli ve ayrıştırıcı bir dildir. Vali, özür dileyeceğine, ayrıştıran bir dille açıklama yapıyor. Vali'nin uygulaması da kabahatlidir, açıklaması da son derece tehlikeli ve kabahatli bir dile yapılmıştır."

"Gözaltı sürecinde öngörülmeyen, önceden talimatlandırılmayan" kelepçe takma nedeniyle üzüntülerin ifade edildiği Manisa Valiliği'nin resmi açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan böyle bir işleme tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır."

Valilik ne demişti?

Manisa Valiliği'nin gözaltına alınırken kelepçe uygulamasına yönelik açıklaması şöyle:

"PDY adı verilen yapılanmaya karşı ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma gereği bir kısım insanların evlerinden alınarak emniyet ve adli mercilere intikali sağlanırken bazı tesettürlü bayanlara gerekmediği halde kelepçe takılması görüntülerinin medyaya yansıması üzerine kamuoyunda oluşan tereddüt ve tartışmaları dikkate alarak aşağıdaki açıklamaya Valiliğimizce gerek duyulmuştur.



Soruşturma uzun bir süredir Cumhuriyet Başsavcılığımızın kontrolünde İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince yürütülmekte olup her türlü delilin titizlikle değerlendirildiği, ihbar, şikayet ve başvurular üzerine gelişen bir soruşturmadır.



Toplanan deliller ve gelişen soruşturma süreci gereği bir kısım şüphelilerin gözaltına alınması gerekmiştir. Gözaltı sürecinde öngörülmeyen, önceden talimatlandırılmayan bir kelepçe takma olgusunun gerçekleşmiş olduğunu kamuoyu ile birlikte biz de üzülerek öğrenmiş durumdayız.

Hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan böyle bir işleme tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır.



Olayın tekerrür etmemesi için gerekli talimatlar verilmiş, gerçekleşen olayda kasten ya da ihmalen katkısı olan görevliler hakkında gerekli incelemeler başlatılmış olup hukuki süreçler işletilmektedir. Devletimizin bir kurumu olarak emniyet teşkilatımızın da milletimizin değer yargıları ve bakış açısı dışında bir tutum içinde bulunmamasının asıl olduğunu, her şeye rağmen gerçekleşen olay hakkında üzüntülerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."