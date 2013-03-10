CHP’den, mahkûmlara sınırsız kitap için kanun teklifi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP, cezaevlerindeki kitap yasağına son verilmesi için yürürlükteki yasada ilgili hükmün kaldırılmasını ve yerine bir fıkra eklenmesini istiyor.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun “Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı” Başlıklı 62. maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Bunun yerine, “Hükümlü, kaldığı koğuşun türüne bakılmaksızın istediği sayıda süreli veya süresiz yayın ile kitabı bulundurma hakkında sahiptir. Ceza İnfaz Kurumu idaresi veya İnfaz Hakimliği tarafından bulundurulacak yayın veya kitap sayısının sınırlandırılması yönünde herhangi bir işlem veya karar tesis edilemez” deniyor.

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Melda Onur, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in imzasıyla verilen kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

‘Kitapları engellemek insan haklarına aykırı’

“Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlar ile kitapları koğuşlarında bulundurma hakkının sınırlandırılması veya engellenmesi insan haklarına aykırı sonuçlar yaratmakla birlikte, pratikte de toplumsal düzen veya barış için herhangi bir fayda getirmemektedir. Bu nedenledir ki, hükümlü veya tutuklunun kaldığı koğuş tipine bakılmaksızın istediği sayıda yayın veya kitabı bulundurup okumasının ve bu uygulamanın ceza infaz kurumu idaresi veya infaz hakimliğinin takdirine bırakılmasızın gerçekleştirilmesinin insan hakları bağlamında büyük bir önemi bulunmaktadır.”