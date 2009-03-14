T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den Kürtçe hutbe açılımı

CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Remzi Sayılan, bazı camilerde hutbelerin Kürtçe okunmasını istedi.

14 Mart 2009 02:00

CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Remzi Sayılan, bazı camilerde hutbelerin Kürtçe okunmasını istedi. Sayılan, Kürtçe mevlide destek veren CHP lideri Deniz Baykal'ın “Herkes dinini kendi dilinde yaşayabilmeli” şeklindeki çağrısını hatırlatırken, "Vatandaş talep ediyorsa hak ve özgürlükler çerçevesinde camilerde Kürtçe hutbe okunabilmelidir." dedi.


Hatırlanacağı üzere CHP, daha önce çarşaflı kadınlara parti rozeti taktı. Kocaeli adayı Sefa Sirmen, her mahalleye Kur’an kursu açacağı vaadinde bulundu. Meclis'e Nevruz'un resmi bayram olması için önerge sunuldu. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Remzi Sayılan, camilerdeki hutbelerin dilinin o bölgedeki vatandaşların talepleri doğrultusunda düzenlenmesini istedi. Doğu ve Güneydoğu’da insanların ağırlıklı olarak Kürtçe konuştuklarına işaret eden Sayılan, “Cami cemaatlerinin talebi doğrultusunda camilerde Kürtçe hutbe de okunabilmeli. Bu tür talepler, bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirilmeli. Bunu yapmak için kanuna da gerek yok. İnsanların tabii ve doğal hakları verilmelidir” şeklinde konuştu.

"Devlet, korku politikasından vazgeçmeli"

Aynı uygulamanın farklı etnik kökendeki insanlar için de devreye sokulabileceğini belirten Sayılan, devletin artık korku politikalarından vazgeçip vatandaşlar arasındaki farklılıkları zenginlik olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi. Sayılan, CHP’nin özgürlükler ve dini konulardaki açılımlarının bölgede olumlu yankı bulduğunun altını çizdi. İnsanların demokratik hak ve özgürlükleri tam olarak kazanması durumunda sorunların büyük oranda çözüleceğini kaydederken, “Ülkemiz çok farklı etnik yapıyı ve dili barındırıyor. Demokratik hak ve özgürlüklerin gelişmesi bireyleri, bireyler de bu ülkeyi geliştirir. Farklılıklar, asla bir bölücülük unsuru olarak görülmemeli. Devlet, yurttaşının sağduyusuna ve vatan sevgisine inanmak zorundadır. Kaygılara dayalı anlayışlar bugüne kadar ülkeye bir şey kazandırmadı” ifadelerini kullandı. Kürt kökenli vatandaşların Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün bir teminatı olduğunu anlatan Sayılan, Kürtlerin farklı bir ülkede veya coğrafyada yaşama düşüncelerinin olmadığını sözlerine ekledi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24