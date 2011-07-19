-CHP'DEN KOP İÇİN ARAŞTIRMA İSTEMİ TBMM (A.A) - 19.07.2011 - CHP, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) revize edilmeme nedenlerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, KOP'un, İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklığı ve sulama yetersizliğini önleyecek, bölgede üretimi asgari şartlarda 4-5'e katlayacak boyutlarda önemli bir proje olduğu belirtildi. Konya ve İç Anadolu için hayati önemde, entegre bir proje olan KOP'un 59 ve 60. hükümetler döneminde ihmal edildiği savunuldu. Önergede, KOP'un en önemli ayağını oluşturan, maliyeti yaklaşık 120 milyon dolar olan Mavi Tünel Projesi'nin, 8 yılı aşan bir süreye rağmen halen sonuçlandırılamadığı ifade edildi. KOP kapsamındaki 12 projenin, Konya'nın kuzeyini kapsamadığı için bu bölgenin sulanamayacağının belirtildiği önergede, şunlar kaydedildi: ''Oysa bu bölge Konya'nın en kurak bölgesidir. Aynı zamanda tarım arazisi olarak yüzölçümü en büyük olan bölgesidir. Bu yönüyle KOP'un mutlaka ve ivedi olarak revize edilmesi gerekir. GAP ile eşdeğer önemi olan bu projenin hayata geçirilmesi, belli odaklar tarafından her nedense engellenmektedir. Ya da mevcut duyarsızlık bu yönde izlenimler doğmasına yol açmaktadır. KOP'un revize edilmesi projesi neden hayata geçirilmemektedir? Neden bu yönde çalışmalar başlatılmamaktadır? Bölgenin tarımsal üretimini 4-5'e katlayacak bu projeden birileri rahatsız mı? Teknik boyutuyla bu projenin hayata geçirilmesi mümkün mü? Bu soruların ve konuların açığa kavuşturulması zorunluluğu vardır. Bunların mahallinde uzmanları aracılığıyla teknik boyutunun incelenmesi, projenin revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, rapora bağlanması, böylece hükümetin görev, sorumluluğunun gereğini yapması, ihmal ve sorumluluğa yol açan nedenlerin, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istiyoruz.''