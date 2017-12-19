CHP'den Kılıçdaroğlu'na "Gel de al" diyen Kammenos'a: Geldikleri gibi giderler

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un 18 adayla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak dile getirdiği “Gel de al” sözlerine yanıt, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan geldi. Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgali sırasındaki sözlerine referans veren Altay, “Geldikleri gibi giderler, sözüyle kendisine karşılık veriyoruz” dedi.

TBMM’de Yunan bakanın ifadeleriyle ilgili bir açıklama yapan Altay, Kammenos'un, Ege denizindeki 18 ada ve adacığın Yunanistan'ın işgalinde olduğunu itiraf ettiğini savunarak şöyle konuştu:

"Coğrafi aidiyeti belirsiz formasyonları, egemenliği belirsiz ada ve adacıklarla ilgili olarak bütün uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 18 adanın Yunanistan'a ait olduğunu söyledi. Bize 'gel de al' meydan okumasında bulunmuştur. Panos Kammenos bilmelidir ki, Büyük Atatürk'ün İstanbul işgalinde söylediği, 'Geldikleri gibi giderler' sözüyle kendisine karşılık veriyoruz.”

“Milli Savunma Bakanı karşılık vermeli"

"Yunanistan cüreti, hadsizliği, cesareti AK Parti hükümetlerinin tutarsızlığından, cesaretsizliğinden, acizliğinden bulmaktadır” diyen Altay, Kammenos’un yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. CHP Grup Başkanvekili, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorunla ilgili olarak hiç şüphesiz Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmelerin devam etmesinin sakınca görmemekle birlikte, Milli Savunma Bakanı tarafından Yunan Savunma Bakanı'na aynı şekilde mukabil edilmelidir.

"Adaların Yunanistan tarafından işgali, Türkiye'nin güçsüzlüğünün işaretidir"

Bütün dünya bilmektedir ki 18 ada ve adacık egemenliğin kime ait olduğu henüz netleşmemiş, bir uluslararası anlaşmayla belirlenmemiş adacıklar. Bu aidiyeti belirsiz ada ve adacıkların keyfi bir tutumla Yunanistan tarafından işgal edilmesi Türkiye'nin bölgede aczini, güçsüzlüğünün işaretidir. Ayrıca Ege Denizi'nde aidiyeti belli olmayanlar değil, kıta sahanlığı, hava sahası sorunlarımız sürmektedir. Başta Bulamaç, Eşek, Koyun adası olmak üzere 18 ada ve adacığa Yunan işgaline karşı hükümeti bir milli duruş sergilemeye, yerlilik ve milliliği burada ispat etmeye çağırıyoruz. Bu konuda, buna benzer konularda hükümetle her zaman bir işbirliği, güç birliği ve hükümetin atacağı adımların tümünün, tamamının arkasında olduğumuzu kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretini eleştirerek “İşgal altındaki 18 ada neden sorulmadı” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun en iyi ihtimalle uluslararası hukuk ve anlaşmalardan habersiz olduğunu, en kötü durumda ise Yunanistan’ın topraklarını istediğini savunarak, “Gel de al” ifadelerini kullanmıştı.