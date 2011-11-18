CHP'den 'Kaşif Kozinoğlu' başvurusu





Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

‘Revirde defiblatör cihazı bulunmadığı için’



‘Açıklamalar birbirini tutmuyor’

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, üyesi bulunduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurarak ölümünde kuşkulara dikkat çekilen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki koğuşunda inceleme yapılmasını istedi. Tanal, Kozinoğlu’nun duruşmasına 6 gün kala öldüğünü hatırlatarak, yerinde yapılacak incelemenin kuşkuların giderilmesinde rol oynayacağını söyledi. Başvuruda, “Mahallinde inceleme yapılarak ceza evinin bulunduğu koşullar, revir durumu, tutukluyla mahkumların kaldığı yerlerin araştırıp tespit edilmek üzere komisyon oluşturulmasına karar verilmesi” talep edildi.Tanal, komisyona yaptığı başvuruyla eş zamanlı Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Milli İstihbarat görevlisi Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu ceza evinde vefat ettiğine dikkat çeken Tanal, “Toplumun geniş kesiminin yakından takip ettiği bir davada bu tarz şüpheli ölümlerin gerçekleşmesi akıllara pek çok soru getirmektedir. Adaletin tam olarak yerine getirilmesi ve halkın bu olay hakkında yanlış bilgilendirilmemesi için Kaşif Kozinoğlu’nun vefatı detaylı bir şekilde incelenmelidir”.“Kaşif Kozinoğlu’nun vefatı şaibeli bir ölümdür” diyen Tanal, soru önergesinin gerekçesinde şöyle dedi: Duruşmasına 6 gün gibi kısa bir süre kalması bu savı desteklemektedir. Birden bire ani ölümü gerçekleşmiştir. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kozinoğlu’nun revirde defiblatör cihazı bulunmadığı için ilk müdahale yapılmamış ve hastaneye götürülmesi yaklaşık bir saati bulmuştur.Ayrıca Adalet Bakanlığının açıklamalarıyla Silivri Devlet Hastanesinin açıklamaları birbirini tutmamaktadır.Kamu vicdanını rahatlatmak, adil yargılanma ilkelerine riayet etmek için Adalet Bakanlığı bu konuda gerekli tüm incelemeleri detaylı bir şekilde yapmalıdır. Devlet insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkını ihlal etmemelidir. Söz konusu yaşam hakkı olduğunda devlet mümkün olan tüm önlem ve gereklilikleri yerine getirmelidir.Bu bilgiler ışında aşağıdaki sorularımın cevaplanması gereği doğmuştur:-Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kaşif Kozinoğlu’na müdahale neden bu kadar geç yapılmıştır?-Tutukevinde acil müdahaleyi gerektiren durumlarda bulunması gereken malzemeler neden eksiktir?-Ceza Muhakemesi Kanunun 87. Maddesi uyarınca otopside yakınlarının bağımsız hekim getirme hakkı vardır. Bu hak uyarınca bağımsız bir rapor hazırlanabilmesi için başka hekimler görevlendirilip diğer merkezlerde inceleme yapılmış mıdır veya yapmayı planlıyor musunuz?-Daha açık, bağımsız ve şeffaf bir otopsi raporu hazırlanması için Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kaşif Kozinoğlu’nun otopsisi için gerekli parçalarını İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsüne, Eskişehir ve Adana’da bulunan Adli Tıp Enstitülerine göndermeyi planlıyor musunuz?-Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kaşif Kozinoğlu’na geç müdahale yapan yetkililer hakkında soruşturma açmayı planlıyor musunuz? Yetkililerin herhangi bir kusuru var mıdır? Bu konuda inceleme yapıldı mı?-Kaşif Kozinoğlu’na ölümünden 24 saat önce hangi yemekler ve içecekler verilmiştir?-Kameralar incelendiğinde Kaşif Kozinoğlu ölümünden 24 saat önce kimlerle görüşmüştür?