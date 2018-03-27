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CHP'den, Karesi Belediyesi'ne 'ayrımcı hizmet' iddiası

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Karesi CHP İlçe Başkanı Dilek Yalçın, AK Partili Karesi Belediyesi’nin düşük oy aldığı mahalleleri hizmet götürmeyerek cezalandırdığını iddia etti

27 Mart 2018 19:18

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de Karesi CHP İlçe Başkanı Dilek Yalçın, AK Partili Karesi Belediyesi’nin düşük oy aldığı mahalleleri hizmet götürmeyerek cezalandırdığını iddia etti. Yaylacık ve Deliklitaş mahallelerinde çekilen altyapı fotoğraflarını gösteren Yalçın, “Karesi ilçemizde siyasi iktidarın düşük oy aldığı yerler cezalandırılmaktadır” dedi.
Karesi\'de CHP İlçe Başkanı Dilek Yalçın, CHP’nin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Selim Panç ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla parti binasında düzenlediği basın toplantısında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın \"Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak\" sözlerini hatırlattı. Yalçın, aynı zihniyetin Balıkesir’de de olduğunu öne sürdü.
İstanbul’da yaşananların bilinçaltındakilerin dışa vurumu olduğunu belirten Yalçın, Karesi Belediyesi’nin ayrımcı hizmet yaptığını öne sürdü.
Karesi Belediyesi hizmet bölgesindeki bazı mahallelerde de aynı mantıkla hizmet verildiğini belirten Yalçın, “Aynı mantıkla Karesi ilçemizde siyasi iktidarın daha düşük oy aldığı yerler cezalandırılmaktadır. Karesi ilçesi belediyesinin böyle bir farklı uygulama yapmaya hakkı yoktur. İlçemizde yaşayan herkes ülke gelişimine sunduğu katkıları karşısında eşit hizmet almayı hak etmektedir. Yerleşim birimleri için özellikle önemli altyapı yatırımlarının ihmal edilmesi başta halk sağlığı olmak üzere genel sorunların yanında yurttaşlarda yaratacağı kaygı ile özel sıkıntılar da yaratır. İlçemizi yönetenlerin bu tavrı 21\'inci yüzyıla yakışmamaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi halkın ihmal edildiği her yerde halkımızın yanında olacağız” diye konuştu.
Yaylacık ve Deliklitaş mahallelerinde çekilen altyapı fotoğraflarını da gösteren Yalçın, “Karesi ilçemizde siyasi iktidarın düşük oy aldığı yerler cezalandırılmaktadır” dedi.
Toplantıda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selim Panç da, Büyüşehir ve Karesi belediyelerinin borç batağında olduğunu iddia etti. Panç, 60 milyon bütçeli Karesi Belediyesi’nin şimdiden 40 milyon TL borca girdiğini söyledi. Panç, CHP’nin 2019 seçimlerinde Büyükşehir ve tüm ilçeleri alacağını öne sürdü.

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