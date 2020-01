CHP'den kanun teklifi: '8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü' resmi tatil olsun

CHP; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün resmi tatil olması için kanun teklifi verdi.

CHP’nin kadın milletvekilleri 8 Mart’ın Türkiye’de, ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla genel tatil günü olarak belirlenmesi için kanun teklifi verdi. Teklif de, dünyada aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan’ın da bulunduğu 21 ülkede, genel tatil günlerinden biri olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın hazırladığı teklifin gerekçesinde, kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere, her türlü hak ihlali ve şiddet, baskı, taciz, fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Türkiye’de hükümetlerin, bugüne kadar geçen süreçte, çok çeşitli toplumsal kesimlerin, kadın örgütlerinin, işçi sendikalarının ve sivil inisiyatiflerin ısrarla dile getirdikleri ‘8 Mart Resmi Tatil Olsun’ talebini görmezden gelmeye devam ettiği ifade edildi.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun da düzenleme öngören kanun tekifi gerekçesi şöyle:

Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1975 yılında, Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, Kadın Yılı Kongresi yapılmış, 8 Mart daha yaygın olarak kutlanmış ve sokağa taşınmıştır. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra dört yıl süreyle bu tarihte herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemiştir. 1984 yılından itibaren de her yıl çok sayıda kadın örgütü ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla, çeşitli etkinliklerle kadınların hak ve eşitlik isteklerini dile getirdikleri, kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sorunlarına dikkat çektikleri, her türlü baskı ve sömürüye karşı bir araya geldikleri bir gün olmaktadır. Günümüzde, hak ve eşitlik mücadelesinde yaşamlarını kaybeden kadınlara adanmış 8 Mart günü, dünyanın her yerinde, nerede olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun tüm kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadelenin simgesi olarak, genel tatil günü kabul edilmiş olmasın karşın; Türkiye’de hükümetler, bugüne kadar geçen süreçte, çok çeşitli toplumsal kesimlerin, kadın örgütlerinin, işçi sendikalarının ve sivil inisiyatiflerin ısrarla dile getirdikleri ‘8 Mart Resmi Tatil Olsun’ talebini görmezden gelmeye devam etmektedir. Açıklanan nedenlerle 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, ülkemizde yaşam hakkı başta olmak üzere, her türlü hak ihlali ve şiddet, baskı, taciz, fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan kadınların bu durumuna dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamanın gerekliliğini ve önceliğini vurgulamak ve dünyanın bir çok ülkesinin yapmış olduğu gibi kadınların mücadelesine destek vermek için, 8 Mart’ın ülkemizde de ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla genel tatil günü olarak belirlenmesi amacıyla bu kanun teklifini vermiş bulunuyoruz.