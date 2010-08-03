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Politika

CHP'DEN KAMU AVUKATLARI İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ  TBMM (A.A)

03 Ağustos 2010 13:47

-CHP'DEN KAMU AVUKATLARI İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ  TBMM (A.A) - 03.08.2010 - CHP, kamu avukatlarının sorunlarına ilişkin meclis araştırması açılmasını istedi.  CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde ''kamu avukatlarının çalışma koşullarının iyi olmadığı'' görüşü savunuldu.   Kamu avukatlarının, taşıdıkları mesleki sorumluluğa rağmen hakim ve savcıların sahip oldukları hiçbir hak ve teminata sahip olmadıkları öne sürülen gerekçede, ''Oysa kamu avukatları da hakim ve savcılar gibi kamu gücünü temsil etmekte ve kamu adına her türlü davada devletin yararını korumaktadır'' denildi. Avukatların vekalet ücretlerinde limit sorunu yaşadığı da ileri sürülen gerekçede, şu görüşlere yer verildi:  ''Birçok meslekte döner sermayeden alınan paylar memur maaşlarından yüksek olmasına rağmen, avukatların devlete hiçbir yük getirmeyen vekalet ücretlerinden elde ettikleri gelir vekalet ücretleri limiti yüzünden çok düşük miktarlardadır. Örneğin bugün itibarıyla hazine avukatlarının yıllık vekalet ücret limiti 5 bin 900 TL'dir. Bu limitin mutlaka artırılması gerekmektedir. Avukatlar makam ve temsil tazminatı alamamaktadır. Duruşma, keşif ve haciz gibi nedenlerle görev yeri dışına çıkmalarına rağmen çok düşük miktarlarda harcırah almaktadır. Bu nedenle görev gereği masraflarını cebinden ödemek durumunda bile kalmaktadır. Hakim ve savcılara yüzde 10 yargı ödeneği uygulanmaktadır. Bu ödenek avukatlara verilmemektedir. Sözleşmeli avukatlar ise hiçbir yan ve ek ödemeden yararlanamamaktadır.'' Önergede, kamu avukatlarının sorunlarının tespiti, ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi amacıyla meclis araştırması açılması istendi.

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