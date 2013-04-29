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CHP'den istifa etti, BDP'ye katılmak istiyor

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi Belediye Başkanı Mahmut Özdemir, çözüm sürecine katkı sunmadığı ve bölge insanının sesine kulak vermediği iddiasıyla CHP'den istifa ettiğini açıkladı

29 Nisan 2013 16:14

Abdullah Öcalan'ın memleketi Halfeti'de iki dönemdir CHP'den aday olarak belediye başkanı seçilen Mahmut Özdemir, çözüm sürecinde partisinin yeterince katkı sunmadığını ve Kürt kökenli insanların sesine kulak tıkandığını öne sürerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'de barış ve kardeşlik için başlatılan çözüm süreciyle birlikte umutlarımız arttı. Ancak, gerek AK Parti gerekse BDP'nin bu yöndeki çabasına maalesef CHP ortak olmadı. Çözüm sürecine katkı sunmayan ve alternatif üretmeyen CHP'ye bu yönde ben defalarca rapor yazıp, sorunu ilettim. Ancak çözüm üretmediği gibi bölge insanının sesine de maalesef yanıt vermediler. Başkanlığını yaptığım Halfeti, Abdullah Öcalan'ın memleketi ve burada hem Türk hem de Kürt insanlar bir arada barış içerisinde yaşıyor. Bu süreçte CHP'nin çözümden uzak tavrı ve farklı bölgelerden oy kaybetme endişesiyle bu bölgenin sesine kulak vermeyip, net bir duruş sergilememesi nedeniyle partimden istifa etme kararı aldım. Aslında Kürt sorunu gibi konularda sosyal demokratların lokomotif olması gerekiyordu ama yapmadılar. Bizim gibi düşünenlerin siyaset yapma kanallarının tıkandığı ve farklı kafaların hakim olduğu CHP'den vicdanen rahat bir şekilde istifa ediyorum."

Mahmut Özdemir, siyasi olarak kendisini yakın hissettiği ve eksiklerine rağmen Türkiye'nin demokratikleşmesine emek verdiği için BDP'ye katılmayı düşündüğünü de kaydetti.

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