CHP’den istifa eden Hüseyin Avni Sipahi Beşiktaş Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla encümen üyeliğine seçildi

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’den meclis üyesi seçilen Hüseyin Avni Sipahi, partiden istifa etmesinin ardından belediyede oybirliği ile encümen üyesi seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun isteği üzerine istifa eden Sipahi’yi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın tek aday olarak gösterdiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Meclisi dün 2015’in ilk oturumu için toplandı. Toplantıda 3 üyesi bulunan belediye encümenlerinden Mustafa Kantar’ın istifa etmesi nedeniyle yeni üye seçimi yapıldı. Sipahi, 29 meclis üyesinin 28’inin oyunu alarak encümen üyesi oldu. Bir oyun da boş kullanıldığı öğrenildi. Partiden Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine istifa ettiğinin ortaya çıktığı gün Sipahi’nin bu göreve seçilmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sipahi’nin encümenlik için aday olarak gösterilip seçilmesi genel merkeze karşı “meydan okuma” olarak yorumlandı.

Hazinedar’ın yardımcısı olan Sipahi, TBMM Soruşturma Komisyonu’nun uzmanları tarafından hazırlanan raporda 17 “...Hüseyin Avni Sipahi (Çekmeköy Eski Belediye Başkanı) liderliğindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda odaklanan suç örgütü” olarak tanımlanmıştı. Yolsuzluk soruşturmasının TOKİ ayağında gözaltına alınan Sipahi’nin de şüphelileri arasında bulunduğu dosya için 2 Mayıs 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti. Ancak Sipahi’nin durumu CHP içinde tartışma yaratmıştı. Önce partiden ihraç edilmesi gündeme gelmiş, ancak partiden istafa etmesinin daha uygun olacağına karar verilmişti. Mustafa Sarıgül’e yakınlığıyla da bilinen Sipahi geçen hafta istifasını Kılıçdaroğlu’na iletti. İstifa haberi dün medyaya yansıdı. Haberin duyulduğu gün Sipahi, Beşiktaş Belediyesi’nde yeni bir göreve seçildi.