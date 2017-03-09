CHP'den İsrail'e 'ezan' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, İsrail Parlamentosu Knesset’in 'müezzin yasası' olarak bilinen ve camilerden okunan ezan sesinin kısılmasını öngören tasarıya ilk onayı vermesine tepki gösterdi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Gök, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu yasağa uymayan camilere para cezası verileceğini öngören bu yasanın, Türkiye ile İsrail arasında iktidar partisi tarafından kurulan ilişkiler çerçevesinde gerçekten önemli bir sürecin yürütülmesini gerektiren bir konu olarak ortada durduğu bir gerçektir. Böyle bir ezan yasağına dair İsrail parlamentosundan bir yasanın çıkmasının engellenmesi gerekmektedir. Biz ezan sesinin hem Türkiye’de hem de dünyada yasaklanamayacağını ifade ediyoruz. CHP olarak İsrail parlamentosunun aldığı bu ilk onay kararını dikkatle takip ederek diğer oylamalarda bir aksilik ve sıkıntı yaşanmaması açısından girişimlerde bulunacağız. İktidarın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ediyoruz. Böyle bir yasağın çok olumsuz sonuçlara yol açacağını biliyoruz. Ezan sesinin İsrail’de yasaklanmasını kabul etmiyoruz.”