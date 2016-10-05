CHP'den işkence iddiaları için ikinci başvuru

CHP'nin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi milletvekilleri Veli Ağbaba, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Fikri Sağlar, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarının ivedilikle araştırılması hususunda herhangi bir adım atılmaması üzerine komisyona bir kez daha başvuruda bulundu.

Politik Yol’da yer alan habere göre, başvuruda cezaevlerinden yükselen işkence iddialarının ciddi şekilde yoğunlaştığı belirtilirken komisyonun bu iddiaları araştırmasının asli görevi olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi milletvekilleri işkence iddialarının görüşülmesi gündemi ile toplanmak üzere Komisyon Başkanlığına olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına yapılan çağrıda şu ifadeler yer alıyor:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından gelişen süreçte cezaevlerinden yükselen işkence ve kötü muamele iddialarının Komisyon tarafından ivedilikle incelenmesi hususunu 12.08.16 tarihinde bir yazı ile talep etmiştik. Ancak o günden bu yana talebimiz karşılanmamakla birlikte, olumlu veya olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır. İlgili yazımızda işkence ve kötü muamele iddialarının hem bizlere mektuplar ve ailelerin ifadeleri ile iletildiğini, hem de basın yayın kuruluşlarında haber olarak yer aldığını belirtmiş ve Komisyonun ivedilikle bu iddiaları araştırması gerektiğini belirtmiştik.

"İlgili yazımız bazı malum çevrecelerce FETÖ'ye destek olarak lanse edilmiştir. Bu hedef göstermeler tümüyle bir yalan kampanyasından ibaret olmakla birlikte, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun çalışmasını engellemek amacını da taşımaktadır. Komisyon, bu insan haklarından bihaber yaklaşımların etkisi ve yönlendirmesi ile değil, daima hakikat ve evrensel değerlerin yol göstericiliği ile hareket etmelidir. Her kim olursa olsun, hiç kimse, en büyük insan hakkı ihlallerinden olan, işkenceye maruz bırakılamaz. Komisyon görevi gereği bir yerden işkence iddiaları geliyorsa, bunu araştırmakla mükelleftir. Talebimiz Komisyonun asli görevini yapmasıdır.

"Darbe girişiminin ardından hükümeti örnek alan cezaevi yöneticilerinin tutumlarında ciddi bir değişiklik gözlemlenmiştir. Tutuklu ve hükümlülere yönelik hem psikolojik hem de fiziksel şiddetin hızla tırmandığı iddiaları Türkiye'nin dört bir yanından ifade edilmeye başlamıştır. Bu şiddet yalnızca darbe girişimi ardından tutuklananlara değil, tüm mahpuslara yönelik uygulanır hale gelmiştir. Keza cezaevlerinin haricinde Emniyet tarafından gözaltında tutulan kişilerin yoğun şiddet gördüğü ve işkence ile itirafa zorlandıkları iddiaları son günlerde medyada da yer almaktadır.

"İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun ve Cezaevi Alt Komisyonu'nun varlık amaçlarının başat unsurlarından biri, işkence ve kötü muamele iddialarını araştırmak ve gerçekleri ortaya çıkarmaktır. İşkence iddialarının böylesine yoğunlaştığı bir dönemde komisyonların çalışmaması kabul edilemez. Bu nedenlerle bir kez daha, cezaevlerinde ve Emniyet birimlerinde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarını araştırmak amacıyla harekete geçilmesi, heyetler oluşturarak ivedilikle şikayetlerin geldiği yerlerde incelemelerde bulunulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması hususunda Komisyon Başkanlığının acil olarak gereğini yapmasını talep ediyoruz."