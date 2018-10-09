CHP'den Hürriyet'e protesto

CHP Ankara İl Gençlik Kolları, Hürriyet gazetesinin dünkü manşetini gazete önünde protesto etti.

CHP Ankara İl Gençlik Kolları, Hürriyet gazetesinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedef alan manşetini protesto etti. Gazetenin Ankara bürosu önünde eylem yapan gençler, manşeti kınamak için gazete önüne siyah çelenk bıraktı.

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Eylemde bir konuşma yapan CHP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Deniz Bozkurt şunları söyledi:

“16 yılda sata sata bitiremedikleri fabrikaları İnönü ve arkadaşları kurmuştur. Bu ülkenin kurucu unsurlarına saldırmanın kimseye faydası yok. Bunu her defasında hatırlatıyoruz. Bu ülkenin kurucu unsurları bu ülkenin temel taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarına saldırmak kimseye fayda getirmez. Aksine oturduğunuz yerlerden sizi götürür. İnönü bu memleketin vicdanıdır. Lozan kahramanıdır. İsmet İnönü üzerinden saraydan gelen talimatla yapılan kara propagandaya geçit vermeyeceğiz. Mazisi Amerikancılık ile dolu olanların ömrünün büyük kısmını emperyalizme karşı mücadeleye adamış İnönü’ye söyleyecek tek bir sözleri yoktur. Konuşmama İnönü’nün şu sözleri ile son vermek istiyorum; “Bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur.”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da, AKP’nin Amerikancı siyasi gelenekten geldiğini söylerken “Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı vermiş bu ülkenin kurucu kadroları mı Amerikancı yoksa siz mi Amerikancısınız. Bize kimse anti emperyalizm dersi vermeye kalkmasın. Biz sizi 6. Filo önüne secde etmenizden tanıyoruz. 6. Filo önünde secde edenlerin siyasi geleneğinden gelenler, 6. Filoyu denize dökenlerin siyasi geleneğinden gelenlere anti emperyalizm dersi veremez.”

Konuşmaların ardından CHP’li gençler gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.