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Politika

CHP'den HSYK için Meclis Araştırma istemi TBMM (A.A)

23 Kasım 2011 12:57

-CHP'den HSYK için Meclis Araştırma istemi TBMM (A.A) - 23.11.2011 - CHP, ''Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ve yargı erkinin bağımsızlığı önündeki engellerin tespit edilmesi'' amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, anayasa değişikliğiyle yeniden yapılandırılan HSYK'nın verdiği kararların, toplumun vicdanında derin yaralar açtığı savunuldu. Gerekçede, son 10 ay içerisinde 119 hakim, savcının kendi isteğiyle istifa ettiği, bunlar arasında emekliliği bile gelmemiş çok sayıda hakim savcı bulunduğu ifade edildi. HSYK seçimleri öncesinde, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen listedeki adaylara destek verilmesinin istendiği, adayların tamamının seçimde HSYK listesine girdiğinin belirtildiği gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Bu süreçte HSYK, Ergenekon sanıklarının tutukluluklarına muhalefet eden 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün'ü sürgün etmiştir. Bununla yetinmeyen HSYK, Deniz Feneri savcılarını görevden almış, bilahare Deniz Feneri soruşturmasının tüm tutuklu sanıkları mahkemeler tahliye etmiştir. Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin kurucuları ve yöneticileri de talepleri dahi olmadan HSYK tarafından başka yerlere atanmıştır.''

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