CHP’den Hrant Dink davası için 60 gün uyarısı

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara
CHP, HrantDink’in öldürülmesinin ardındaki sır perdesini aralayabilecek TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı)’nın mahkemeye gerekli bilgi ve belgeleri göndermeyerek davanın uzamasına sebep olduğu iddialarının incelenmesi için Meclis araştırması verdi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın hazırladığı Meclis araştırmasının gerekçesinde, 19 Ocak 2012 tarihinde cinayetin üzerinden beş yıl geçmiş olacağına dikkat çekildi ve “TİB tarafından sürdürülen oyalama taktiği sebebiyle kayıtların silinmesi sürecine 2 ay kalmıştır. Cinayetin sır perdesini çözecek en önemli delillere böylece hiç ulaşılamayacaktır.Kayıtlar silindikten sonra mahkeme süreci iyice sekteye uğrayacaktır” dendi. AGOS gazetesinin önünde telefonla konuşanlar
Gerekçede, cinayetin işlendiği gün AGOS gazetesi önünde dolaşan ve sık sık telefonla konuşurken güvenlik kameralarına yakalanan 4 kişinin daha bulunduğuna ilişkin iddialara dikkat çekilerek TİB’le ilgili iddialara yer verilerek şöyle dendi:
-TİB olay yerinde bulunan 4 esrarengiz kişinin tespit edilmesi için istenen baz istasyonu kayıtlarını 2010 yılında mahkemeye gönderdiğini açıklarken 17 Haziran 2011 tarihinde ise “özel hayatın gizliliğini” gerekçe göstererek kayıtların gönderilmesine itiraz etmiştir.
-2006 yılında yapılan bir yasa değişikliğine göre, GSM operatörlerinin kayıtları TİB tarafından doğrudan tutulmaktadır. TİB daha sonra mahkemeye gönderilen yazıda iki şirketin o bölgede baz istasyonu olmadığını, üçüncü şirketin ise cinayetin işlendiği gün 11.00-11.25 ila 14.45-15.00 saatleri arasında o bölgede hiçbir telefon görüşmesi yapılmadığı bilgisini vermiştir. TİB’in bu açıklaması mahkeme sürecini uzatmaya yöneliktir. Zira her 3 GSM şirketi daha sonra TİB’in açıklamalarının gerçek olmadığını belirtmişlerdir.
-www.doguturkustan.net –(Ötüken) başlıklı internet sitesinde 16 Ocak 2006 tarihinde siteye " recepakkus" ismiyle yazan kişi “ÇÖMEZ İTLER” başlıklı forumda “Birinin adı Orhan Pamuk, diğerinin adı Hırlayan Köpek; Hrant Dink. -Şımaran düşmana, meydanı boş bulan içerdeki köpeklerine ders için, onların kanunlarına inanmadığımızı, güvenmediğimizi göstermek için, artık dilekçeler, açılan karşı davalar bir anlam ifade etmediği için, Türk'ün vatanında kafir mahkemeleri kurulduğu için, bu siyonist mahkemelere tokat için, iki köpeğin katli -acilen- vaciptir….”ifadelerini paylaşmıştır.
-Dink cinayetinin tetikçisi olarak yargılanan Ogün Samast ile diğer zanlılar da cinayetin hazırlık sürecinde internetteki sitelerde Dink'in Türklüğe hakaret ettiğini okuduklarını ve resimlerini de internetten indirdiklerini söylemişlerdir. www.doguturkistan.net
internet sitesinde yer alan yazı, araştırma önergesinin hazırlandığı 20.10.2011 tarihinde halen sitede yer almaktadır. Her yıl binlerce siteye erişimi engelleyen, www.tib.gov.tr
adresinde “internet ihbar merkezi” kuran TİB’in 5 yıldır bu siteye işlem yapmamasının arkasında yatan gerçek mutlaka sorgulanmalıdır.
-Hrant Dink cinayetinin işlendiği gün cinayet bölgesinde yapılan telefon görüşmelerinin dökümünü göndermemekte ısrar eden ve o bölgede hiçbir telefon görüşmesi yapılmadığı bilgisini veren TİB son olarak mahkemeye, bölgede "temsili görüşmeler" yapılması halinde; mahkemenin isteğini “yerine getireceğini" bildirmiştir.Mahkeme tarafından bilgi istenilen TİB süreci daha da uzatmak için mahkemeden bilgi isteme yoluna gitmiştir. Hrant Dink cinayetine ilişkin kasıta varacak davranışlarda bulunmasının altında yatan gerçeğin TİB’in Tarikat- Cemaat denetimine girmesinden kaynaklı olduğu konuşulmaktadır.
-19 Ocak 2012 tarihinde Hrant Dink cinayetin üzerinden tam 5 yıl geçmiş olacaktır. TİB tarafından sürdürülen oyalama taktiği sebebiyle kayıtların silinmesi sürecine 2 ay kalmıştır. Cinayetin sır perdesini çözecek en önemli delillere böylece hiç ulaşılamayacaktır.Kayıtlar silindikten sonra mahkeme süreci iyice sekteye uğrayacaktır.
-Türkiye’nin basın özgürlüğünü hayata geçirmemesi ve etnik kimliklerin korunmaması konusunda ağır eleştiriler almasına sebep olan ve Başbakanın “Adalet, namus sözümdür” ifadelerine rağmen bugüne kadar Hrant Dink cinayetinin asıl faillerine yukarıda sayılan sebeplerle ulaşılamamıştır.Ağbaba: Telefon kayıtlarının mahkemeye verilmemesi çok ilginç
CHP’li Ağbaba, T24’e, TİB’in telefon kayıtlarını mahkemenin talebine rağmen vermemesini ‘çok ilginç’ diye nitelendirdi. TİB’inHrant Dink cinayetinin sır perdesini arayabilecek bilgi ve sır belgelere sahip olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “ Biz Dink cinayetinin arkasında sadece 18 yaşında birisinin olduğuna inanmıyoruz. Ucu nereye ulaşırsa ulaşsın bu cinayetlerin perde arkasındakiler olduğu ortaya çıkarılmalı. Bu nedenle, TİB’le ilgili bir Meclis araştırması önergesi verdik”. Türkiye’de ‘nefret suçları’ yasası yok
Dink gibi benzeri cinayetlerin temelinde nefret kavramının yattığına dikkat çeken Ağbaba, “ Türkiye’de nefret suçlarına ilişkin bir yasa düzenlemesi yok. Bu olmayınca, devlet görevlileri, vakıflar ve medyanın bir kısmı ötekileştirme yapabiliyor. Kendinden olmayanı dışlama, düşman yaratma gibi bir yaklaşıma girebiliyor."