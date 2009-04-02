CHP'den helikopter kazası hakkında soru önergesi

CHP, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da hayatını kaybettiği helikopter kazası için soru önergesi verdi.



CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin helikopter kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması için Meclis'e soru önergesi verdi.



Kulkuloğlu soru önergesinde, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde meydana gelen helikopter kazası sonrası Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatlarını kaybettiğini anımsatarak şu soruları yöneltti:



“Bu elim olay göstermiştir ki, acil yardım sistemi ve cep telefonu operatörlerinin konum belirleme hizmetleri konusunda devletin yetkili birimlerinin ve vatandaşların habersiz oluşu, acil yardım sistemlerinin dayanıklılığı gibi nedenler dolayısıyla hızlı ve etkili bir arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilememiştir. Bu bağlamda;



1- Acil yardım sisteminde çalışan yetkililerin eğitilmesi konusunda herhangi bir talimatınız oldu mu? Şayet şu ana kadar böyle bir talimat vermemişseniz, bu şekilde bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?



2- Birçok bakanlığın uhdesinde bulunan acil yardım sistemlerini tek bir bakanlıkta ve tek bir merkezde birleştirilmesini düşünüyor musunuz?



3- Acil yardım sistemi için İngiltere'de olduğu gibi 999 veya Amerika'da olduğu gibi 911 şeklinde basit ezberlenebilir telefon numarasının kullanılması ve bu arada uzmanlık eğitimi almış personel istihdam ederek yeni ve daha etkin çalışabilecek bir örgütlenmeyle bu sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz? Şayet bu şekilde bir örgütlenme yapısı oluşturulacak ise vatandaşlarımızı bu yeni örgütün çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacak mıdır?”



