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Politika

CHP'den Hakan Şükür'e Gaziantep tepkisi

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Gaziantep’te düzenlenen terör saldırısının ardından özel bir kanalda futbol yorumu yapan AKP'li Hakan Şükür’e tepki gösterdi

22 Ağustos 2012 18:56

AKP'li İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün Gaziantep'te düzenlenen bombalı saldırının olduğu gece maç yorumlamasına CHP'den tepki geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Gaziantep’te düzenlenen terör saldırısının ardından özel bir kanalda futbol yorumu yapan AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’e tepki göstererek, "Hakan Şükür’ün patlama sırasında yorum yapıyor olması abesle iştigaldir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, hafta sonu Reşadiye ve Almus ilçelerine bağlı beldelerde düzenlenen festivale katılmak üzere Tokat’a geldi. Bugün partisinin il başkanlığını ziyaret eden Salıcı’yı CHP’liler karşıladı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Salıcı, son günlerde artan terör olaylarını kınayarak hükümeti eleştirdi. Salıcı, bir gazetecinin, "Gaziantep saldırısı sırasında Ak Parti Milletvekili Hakan Şükür’ün televizyonda spor yorumu yapması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Tek konu Hakan Şükür’ün saldırı sırasında televizyonda yorum yapması değil . Bir milletvekilinin ücret alarak televizyonlarda yorum yapıyor olması daha önce gördüğümüz, alışık olduğumuz devlet kültürüyle bağdaşır bir şey değil. Dolayısıyla, Hakan Şükür’ün patlama sırasında yorum yapıyor olması abesle iştigaldir. Ama esas itibariyle onun orada, bir televizyon kanalında bir ücret karşılığında bu yorumları yapıyor olması ve bir yandan da milletin vekili olarak ortada geziyor olması zaten abesle iştigaldir. Dolayısıyla yanlış bunun ikinci bölümüdür. Esas yanlış kendisinin orada ücretli olarak yorum yapıyor olmasıdır." (Mustafa Turapoğlu/ DHA)

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