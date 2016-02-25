CHP'den Hakan Fidan'a çağrı: Ankara saldırısında istihbarat zaafı olup olmadığını açıklasın

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ankara saldırısında istihbarat zaafı olup olmadığı konusunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in 1 Mart Salı günü komisyona gelerek bilgi vermesi talebinde bulundu. Basın toplantısı yapan CHP’li milletvekilleri “Sorumluluk; istihbaratta mıdır yoksa istihbaratın uyarısını dikkate almayan güvenlik güçlerinde mi, öğreneceğiz” dedi.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li Üyeleri Engin Özkoç, Barış Yarkadaş ve Tuncay Özkan, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Komisyonun bugünkü toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Ankara saldırısını bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirdiğini ifade eden Özkoç, komisyon çalışmalarıyla ilgili gizliliğe yönelik yasal düzenlemeleri nedeniyle çok kısa yanıtlarla yetinmek durumunda kaldı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, üyesi oldukları komisyonun başkanı AKP’li Başkanı Emrullah İşler’in taleplerini ilgili kişilere ileteceğini ve gelecek yanıtı da bildireceğini söylediğini belirtti.

Engin Özkoç, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in 1 Mart Salı günü komisyona gelerek bilgi vermelerini talep ettiklerini söyledi. Engin Özkoç, MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürüne soracakları sorular karşısında patlamanın bir istihbarat açığından mı kaynaklandığını yoksa önemli bir istihbaratın gereğinin yapılmaması sonucu mu gerçekleştiğini öğreneceklerini belirtti.

“Hükümet isimleri neye dayanarak açıkladı”

Patlama sonrasında hükümet yetkililerinin saldırıyı gerçekleştiren kişinin YPG'li Salih Neccar olduğunu söylediklerini aktaran Engin Özkoç, "Saldırıyı TAK- Kürdistan Özgürlük Şahinleri denilen bir terör örgütü üstlendi. Saldırganın isminin Salih Neccar değil Abdulbaki Sömer olduğu anlaşıldı. Biz öğrenmek istiyoruz ki devletin ve hükümetin başındaki isimler neye dayanarak böyle bir açıklama yaptı. MİT, Emniyet ve Jandarmaya 'Elinizde Suriye Amude doğumlu Salih Neccar adlı bir kişiye ait YPG üyesi olduğuna dair istihbarat bulunuyor mu' diye sorduk. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşması gerekiyor. Numan Kurtulmuş'tan bazı bilgileri aldık" diye konuştu.

CHP’lilerin basın toplantısındaki değerlendirmeleri şöyle:

“Kamuoyuna yansıyan bir belge, 11 Şubat 2016 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü “Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere metropollerde canlı bomba tarzı eylemler planladığı, eylem hedefleri arasında Emniyet ve TSK mensuplarının yoğun kullandığı güzergahlar ve personel servis araçlarının bulunduğu” yönünde uyardığını ortaya koyuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de 12 Şubat 2016 tarihli bir yazıyla söz konusu uyarıyı, valiliklere ulaştırdığı belirtiliyor.

Bu noktada biz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in 1 Mart Salı günü Komisyona gelerek, bilgi vermesini talep ettik.

MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü yan yana duracak, biz diyeceğiz ki “MİT, Emniyet’e böyle bir belge gönderdin mi?”, “Emniyet, sen böyle bir belge aldın mı?”, “Valiliklere gerekli uyarı yazısını gönderdin mi?”.

Alacağımız cevaptan, 29 insanımızın canına mal olan, ülkemizin kalbi sayılan bir noktaya yapılan saldırı, istihbarat açığından mı kaynaklandı yoksa böyle önemli bir istihbaratın gereği mi yapılmadı, onu anlayacağız.

Sorumluluk; İzmir, Lice, Ankara ekseninde gelişen, bugün itibariyle en az 15 insanın içinde bulunduğu, günlere yayılmış bir saldırı planına erişemeyen istihbaratta mıdır yoksa istihbaratın uyarısını dikkate almayan güvenlik güçlerinde mi, öğreneceğiz.

Ve hesap vermeliler. Kimse müsebbibi; memurundan valisine içişleri bakanına, müsteşarından başbakanına bu halkadaki her isim, insanlarımızın canının hesabını vermeli.

Salı gününü bekliyoruz, elde ettiğimiz yanıtlara göre atacağımız adımlarla ilgili kamuoyuna bilgi vereceğiz.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak, saldırıyla ilgili İKİNCİ BİR SORUNUN daha yanıtını istedik, bekliyoruz.

Saldırının ardından ikinci gün, Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkıp kamuoyuna ayrı ayrı açıklamalarda bulundu ve dediler ki; “İntihar saldırısını gerçekleştiren kişinin adı Salih Neccar’dır. Saldırıyı YPG’nin yaptığına dair tüm istihbarat örgütlerinin elinde bilgi ve belge bulunmaktadır”. Ancak biliyorsunuz sözkonusu açıklamalardan bir gün sonra TAK-Kürdistan Özgürlük Şahinleri denilen terör örgütü saldırıyı üstlendi. Saldırganın isminin Salih Neccar değil, Abdülbaki Sömer olduğu anlaşıldı.

Biz öğrenmek istiyoruz; devletin ve hükümetin başındaki isimler, neye dayanarak açıklama yaptı.

MİT’e, Emniyet’e ve Jandarma’ya sorduk; “elinizde Suriye Amude doğumlu Salih Neccar adlı bir kişiye ait, YPG üyesi olduğuna dair istihbarat bulunuyor mu”. Bu konunun ülkemizin, hükümetin ve siyasetin saygınlığı açısından bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekiyor.”