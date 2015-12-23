CHP'den, Güneydoğu'da öldürülen çocuklar için soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Doğu ve Güneydoğu illerinde son 5 ayda çıkan çatışmalarda öldürülen çocuklara ilişkin verileri Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu yaşamını yitiren çocukların isimlerini tek tek vererek, “Listede adı bulunan çocukların ölüm nedenleri nedir? Bu çocuklar içinde yaşamlarını doğrudan güvenlik güçlerinin fiilleri nedeniyle yitirmiş olanlar var mıdır?” diye sordu.

Tanrıkulu, hükümetin operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları arasında, sivil halkın zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldığının hükümet yetkililerince ifade edildiğine işaret ederek, “5 ayda 44 çocuğun yaşamını yitirmesi nasıl açıklanabilir?” dedi.

Tanrıkulu’nun sunduğu soru önergesi ve önerge ekinde yer alan çatışmalarda hayatını kaybeden 44 çocuğun isimleri şöyle:

Aşağıdaki listede isimleri, yaşları ve ölüm tarihleri bulunan 44 çocuğun son 5 ayda ortaya çıkan çatışma sürecinde yaşamlarını yitirdikleri doğru mudur?

. Listede adı bulunan çocukların ölüm nedenleri nedir? Bu çocuklar içinde yaşamlarını doğrudan güvenlik güçlerinin fiilleri nedeniyle yitirmiş olanlar var mıdır? Varsa kimlerdir?

. Listede adı bulunan çocukların ölümlerine ilişkin sorumluluğu olanlar hakkında açılmış herhangi bir idari veya hukuki soruşturma var mıdır? Yoksa bu sivil/çocuk ölümlerinin de üstü “cezasızlık” geleneğinin yeni bir uygulaması olarak örtülecek midir?

. Hükümetin operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları arasında, sivil halkın zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldığı bizzat hükümet yetkililerince ifade edilmiş olmasına rağmen, 5 ayda 44 çocuğun yaşamını yitirmesi nasıl açıklanabilir?

Tanrıkulu'nun verdiği listeye göre hayatını kaybeden çocukların isimleri şöyle:

* 26.07.2015 - Beytullah Aydın (11) - Diyarbakır

* 29.07.2015 - Hasan Nerse (17) - Şırnak

* 07.08.2015 - Mehmet Hıdır Tanboğa (15) - Şırnak

* 13.08.2015 - Emrah Muhammed Aydemir (14) ve Orhan Aslan (16) - Ağrı

* 18.08.2015 - Fırat Elma (16) - İstanbul

* 27.08.2015 - Baran Çağlı (7) - Şırnak

* 27.08.2015 - Emin Yanaş (10) - Şırnak

* 27.08.2015 - Adem İrtegün (16) - Şırnak

* 28.08.2015 - Mazlum Turan (16) - Mardin

* 30.08.2015 - Fırat Simpil (13) - Diyarbakır, Silvan

* 01.09.2015 - Ali Kaval (18) - Hakkari

* 05.09.2015 - H.B. (16), Barış İşçen (16) - Şırnak

* 06.09.2015 - Muhammed Tahir Yaramış (35 günlük) - Şırnak

* 07.09.2015 - Cemile Çağırga (13) - Şırnak

* 07.09.2015 - Minlal Kerimi (10) - Hakkari

* 07.09.2015 - Osman Çağlı (18) - Şırnak

* 07.09.2015 - Ömer Magi (12) - Şırnak

* 10.09.2015 - Sait Nayici (16) - Şırnak

* 10.09.2015 - Zeynep Taşkın (18) - Şırnak

* 11.09.2015 - Bünyamin İrci (14) - Şırnak

* 11.09.2015 - Ruken Demir (18) - Diyarbakır

* 13.09.2015 - Tahsin Uray (9) - Mardin

* 15.09.2015 - Vedat Balık (18) - Van

* 28.09.2015 - Bilal Mengil (16) - Diyarbakır

* 27.09.2015 - Elif Şimşek (8) - Diyarbakır, Bismil

* 29.09.2015 - Berat Güzel (12) - Diyarbakır, Bismil

* 02.10.2015 - Vedat Akcanım (16) ve Deniz… (17) - Diyarbakır

* 05.10.2015 - Ömer Faruk Satılmış (16) - Van

* 08.10.2015 - Hasan Yılmaz (9) - Silvan

* 09.10.2015 - Adem Sevinç (17) - Yüksekova

* 10.10.2015 - Veysel Atılgan (9) - Ankara

* 12.10.2015 - Helin Şen (12) - Diyarbakır, Sur

* 12.10.2015 - Tevriz Dora (3) - Adana

* 12.10.2015 - İdris Cebe (18) - Mardin

* 16.10.2015 - Azad Ertaş (16) - Yüksekova

* 16.10.2015 - Diyar Akın (12) - Yüksekova

* 25.10.2015 - Mustafa Aşlığ (16) - Silopi

* 03.11.2015 - Çetin Dara (18) - Hakkari

* 07.11.2015 - Ferhat Doğru (18) - Diyarbakır

* 20.11.2015 - Mehmet Reşit Arıcı (18) - Hakkari

* 28.11.2015 - Nasip Yeşil (18) - Silopi