CHP'den Gül'e 'oturarak' protesto

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis'te yaptığı 'açılım' konuşmasıhem CHP'nin hem de MHP'nin tepkisine neden oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Farklılıklar ülkesinden gelen konuk cumhurbaşkanı gibi konuştu' sözleriyle eleştirdi. CHP lideri Deniz Baykal ise, tartışma yaratmak istemediğini belirtti, ancak 'Konuşma yüreğimi kanattı' demekten de geri durmadı.

TBMM'de 23. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Açılışa Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir açış konuşması yaparak, 'Büyük milletler, devlet ve kültürel farklılıklar ilişkisini tarihin çeşitli dönemlerinde tazeleyerek ve güncelleyerek yollarına devam eder' dedi.

'Gül'ün konuşması kabul edilemez'

MHP yalnızca ayağa kalktı, CHP oturdu

Şahin'den 'çiçekli' not

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı "Eğer ’bu konuları çözemezsek, gelirler bizim adımıza çözerler’ anlamına gelen, bir cumhurbaşkanının ağzına yakışmayan, kabul edilemez, düşünülemez, bir yaklaşımı Gül’ün ağzından dinlerken yüreğim kanadı" şeklinde değerlendirdi.Baykal Meclis’te gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konuşmasının bazı bölümlerinin Türkiye’de büyük gerginliklere yol açan, toplumu çok ciddi şekilde tedirgin eden bir politikayı, ‘hükümet adına savunma, sahiplenme anlayışı’ içinde hazırlandığını savundu.Gül’ün konuşmasının bu bölümlerini dinleyen milyonlarca kişinin kendisini Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının dışında hissettiğini de savunan Baykal, 'Konuşmasının temeli, insanların ezici çoğunluğunu dışlayan, yaklaşımlarını, kaygılarını hiçbir şekilde paylaşmayan, geçersiz, anlam taşımayan, Türkiye’nin dinamiklerinden, ihtiyaçlarından ortaya çıkmamış, Türkiye’ye dayatılan bir yaklaşımın savunması söz konusu. Eğer ’bu konuları çözemezsek, gelirler bizim adımıza çözerler’ anlamına gelen, bir cumhurbaşkanının ağzına yakışmayan, kabul edilemez, düşünülemez, bir yaklaşımı Gül’ün ağzından dinlerken yüreğim kanadı' diye konuştu.Baykal, Türkiye’nin kendi sorunlarını, kendi iradesiyle çözerek bugüne geldiğini belirterek 'Bu ne anlayış, ne düşünce?' diye sordu. Baykal, Cumhurbaşkanı Gül’ün, TBMM Genel Kurulu'na gelişinde ayağa kalkmamalarını, pek çok kişinin yadırgadığını kaydederek Gül’ün konuşmasının bitmesinden sonra, ayağa kalkmamalarının ne kadar doğru olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.Baykal, askerlerin, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı'nın açış konuşmasını dinlemek üzere Meclise gelmelerini de 'Askerlerin Meclise gelmesi çok doğal' şeklinde değerlendirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuşma ile ilgili olarak, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını çok dikkatlice takip ettim. Sayın Cumhurbaşkanı, farklılıklar ülkesinden gelen konuk cumhurbaşkanı gibi konuştu. Metnin hiçbir yerinde Türk kavramına yer vermemesi ayrıca bizi çok üzdü' dedi.Cumhurbaşkanının konuşmasını tamamlamasının ardından Gül'ü, AK Parti ve DTP'li milletvekilleri ayakta alkışladı. Gül'ün konuşmasının bitiminde MHP'liler yalnızca ayağa kalkarken, CHP'liler oturmayı sürdürdü.Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında sık sık laf attı.Ayrıca açılışta, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.Öte yandan, bu yasama yılında ilk kez Genel Kurul Salonunda milletvekillerinin masalarına birer demet çiçek konuldu. Meclis serası, 10 tanesi yedek olmak üzere tam 560 demet çiçek hazırladı. Milletvekillerinin masasına kırmızı, beyaz, pembe, sarı renklerden oluşan "gerbera" çiçekleri konuldu. Çiçekler, limonyum, şimşir, kuşkonmaz, mahonya yapraklarıyla zenginleştirildi. Demetlere de TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in 'Yeni yasama yılınızın hayırlı olması temennisiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim' notu iliştirildi.