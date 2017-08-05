CHP'den 'Gazze Komisyonu' talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gazze Şeridi’nde Müslümanların yaşadığı sorunların yerinde tespit edilebilmesi, yaşanan insan hakları ihlallerinin bir an önce durdurularak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden ve STK'ler ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM Başkanlığına yapılan başvuruda, "Gazze Şeridi'nde Müslümanların yaşadığı sorunların yerinde tespit edilebilmesi, yaşanan insan hakları ihlallerinin durdurulabilmesi ve halihazırda içinde bulunan durumun hem Türkiye'de hem de dünya kamuoyunda tarafsız bir biçimde yer alabilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekilinin ve STK'ler ile İnsan Hakları Aktivistlerinin de dahil olacağı bir Parlamento heyeti oluşturulması, oluşturulan bu heyetin bölgeye giderek incelemeler yapması, bölge halkıyla görüşmeler yaparak, alınması gereken önlemleri TBMM ve kamuoyuyla paylaşması büyük önem teşkil edecektir" denildi.

CHP'nin başvurusu

CHP'nin başvuru talebi şöyle:

"Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Gazze’de ilaç stokunun tükendiğini açıklamış, bölgede sağlık alanındaki sorunlar büyürken, “Tedavi için Gazze dışına çıkması engellenen hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Bakanlığın stoklarındaki ilaçlar tükendi” ifadeleri ile birlikte, Gazze dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle son aylarda 3’ü çocuk 11 hastanın yaşamını yitirdiğini ifade etmiştir.

Gazze Şeridi’nde tıbbi malzeme transferinin durdurulması nedeniyle son 48 saat içinde 7 kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybedenler arasında akciğer yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Suwar el Masri, kalp rahatsızlığı bulunan Yusuf Zo’rob adlı çocuk ve 20 yaşındaki Said Hazri, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan Fayez Abu Shaaban da yer aldığı ve Musab Bilal Ara, BaraaGhaban adlı çocukların kalp rahatsızlığı ve 9 aylık İbrahim Tabail adlı bir bebek kistikfibrosiz rahatsızlığı çektiği ifade edilmiştir.

Gazze Şeridi'nde Müslümanların yaşadığı sorunların yerinde tespit edilebilmesi, yaşanan insan hakları ihlallerinin durdurulabilmesi ve halihazırda içinde bulunan durumun hem Türkiye'de hem de dünya kamuoyunda tarafsız bir biçimde yer alabilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekilinin ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinin de dahil olacağı bir Parlamento heyeti oluşturulması, oluşturulan bu heyetin bölgeye giderek incelemeler yapması, bölge halkıyla görüşmeler yaparak, alınması gereken önlemleri TBMM ve kamuoyuyla paylaşması büyük önem teşkil edecektir.

12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi’nde bir kahvehanenin taranması ile başlayan olayları araştırmak üzere TBMM özel bir komisyon kurmuştur. Bu örnekte olduğu gibi TBMM Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir.

Gazze Şeridi’nde Müslümanların yaşadığı sorunların yerinde tespit edilebilmesi, yaşanan insan hakları ihlallerinin bir an önce durdurularak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımızla arz ederiz."