CHP'den Erdoğan'ın 'Camileri ahıra çevirdiler' sözüne yanıt

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bunlar değil miydi bizim mescitlerimizi, camilerimizi ahıra çeviren?" sözlerine yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı'nda bazı kişilerin alkol aldıklarına dair görüntülerin yayınlanmasının ardından CHP'yi "Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok. Bunlar değil miydi, camilerimizi ahıra çeviren..." sözleriyle eleştirmişti.

"CHP hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur" ifadelerini kullanan Tezcan'ın açıklaması şöyle:

"Cami üzerinden üretilen yalanlar gerçeği silemez"

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan adeti olduğu üzere bayram gününün ruhuna, ahlakına ve maneviyatına hiç uymayan yalan ve iftira dolu açıklamalarla yine partimize ve Cumhuriyeti kuran milli önderlerimize saldırmıştır. Herkes bilir ki CHP'yi, işgalcilere karşı bağımsızlığı, inancı, imanı, ezanı ve vatanı korumak için canını veren kuvayi milliyeciler kurmuştur. Cami üzerinden üretilen yalanlar bu gerçeği silemez.

CHP hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur. Erdoğan ve onun siyaset tarzı, dini siyasetin ve yalanın malzemesi yaparak en büyük zararı vermiştir. CHP her zaman yolsuzluk ve devleti soymaya karşı mücadele etmiş, beytülmale el uzatmayı haram saymıştır. Erdoğan'ın iktidar dönemi ise devlette haramın yerleştiği, yolsuzluk ve soygunun kurumsallaştığı, soyguncuların iktidar eliyle korunduğu bir dönem olmuştur.

"Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir"

CHP, Adalet Kurultayı’nın ve kurultayın yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış, Erdoğan ise bakanları hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü Meclis eliyle örtmüştür. Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir. Terör Örgütü liderine 'sayın' diye hitap eden, şehide kelle diyen, Oslo'da teröristle masaya oturan, Habur'da çadır mahkemesi kuran CHP değil, Erdoğan’ın AK Partisidir.

Toplumu ayırıp parçaladığı yetmezmiş gibi şehit ve gaziler arasında ayrım yaparak şehitlik ve gazilik ruhunu incitmek de ne yazık ki bu iktidarın eseri olan bir başka nifaktır. Milli Kurtuluş Savaşında keşke Yunanlılar galip gelseydi" diyecek kadar ahlaksızlaşan meczuplar Erdoğan iktidarı döneminde korunup kollanmış, önlerine sınırsız imkanlar tanınmıştır. Atatürk, Cumhuriyet ve ortak milli değerlerimize saldırıp yalancı bir tarih yazanlar bu iktidarca teşvik edilmiştir.

"İftiralara rağmen Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edeceğiz"

Bu iftira kampanyasının asıl hedefinin çağdaş Cumhuriyet değerleri olduğunu, Türkiye'nin yönünü Ortadoğu'ya çevirmeyi amaçladığını biliyoruz. Bu değerlerden kopmak demokrasiden ve laiklikten kopmaktır. Bu değerlere sahip olmayan komşumuz Ortadoğu ülkelerinin yaşadığı acı ortadadır. Bütün iftiralara rağmen CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecektir.”