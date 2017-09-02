T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den Erdoğan'ın 'Camileri ahıra çevirdiler' sözüne yanıt

"Erdoğan ve onun siyaset tarzı, dini siyasetin ve yalanın malzemesi yaparak en büyük zararı vermiştir"

02 Eylül 2017 17:10

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bunlar değil miydi bizim mescitlerimizi, camilerimizi ahıra çeviren?" sözlerine yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı'nda bazı kişilerin alkol aldıklarına dair görüntülerin yayınlanmasının ardından CHP'yi "Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok. Bunlar değil miydi, camilerimizi ahıra çeviren..." sözleriyle eleştirmişti.

"CHP hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur" ifadelerini kullanan Tezcan'ın açıklaması şöyle:

"Cami üzerinden üretilen yalanlar gerçeği silemez"

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan adeti olduğu üzere bayram gününün ruhuna, ahlakına ve maneviyatına hiç uymayan yalan ve iftira dolu açıklamalarla yine partimize ve Cumhuriyeti kuran milli önderlerimize saldırmıştır. Herkes bilir ki CHP'yi, işgalcilere karşı bağımsızlığı, inancı, imanı, ezanı ve vatanı korumak için canını veren kuvayi milliyeciler kurmuştur. Cami üzerinden üretilen yalanlar bu gerçeği silemez.

CHP hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur. Erdoğan ve onun siyaset tarzı, dini siyasetin ve yalanın malzemesi yaparak en büyük zararı vermiştir. CHP her zaman yolsuzluk ve devleti soymaya karşı mücadele etmiş, beytülmale el uzatmayı haram saymıştır. Erdoğan'ın iktidar dönemi ise devlette haramın yerleştiği, yolsuzluk ve soygunun kurumsallaştığı, soyguncuların iktidar eliyle korunduğu bir dönem olmuştur.

"Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir"

CHP, Adalet Kurultayı’nın  ve kurultayın yapıldığı alanın ruhuna uygun olmayan davranışlara karşı gerekli işlemleri yapmış, Erdoğan ise bakanları hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü Meclis eliyle örtmüştür. Yolsuzluk ve soyguna kol kanat germiştir. Terör Örgütü liderine 'sayın' diye hitap eden, şehide kelle diyen, Oslo'da teröristle masaya oturan, Habur'da çadır mahkemesi kuran CHP değil, Erdoğan’ın AK Partisidir.

Toplumu ayırıp parçaladığı yetmezmiş gibi şehit ve gaziler arasında ayrım yaparak şehitlik ve gazilik ruhunu incitmek de ne yazık ki bu iktidarın eseri olan bir başka nifaktır. Milli Kurtuluş Savaşında keşke Yunanlılar galip gelseydi" diyecek kadar ahlaksızlaşan meczuplar Erdoğan iktidarı döneminde korunup kollanmış, önlerine sınırsız imkanlar tanınmıştır. Atatürk, Cumhuriyet ve ortak milli değerlerimize saldırıp yalancı bir tarih yazanlar bu iktidarca teşvik edilmiştir.

"İftiralara rağmen Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edeceğiz"

Bu iftira kampanyasının asıl hedefinin çağdaş Cumhuriyet değerleri olduğunu, Türkiye'nin yönünü Ortadoğu'ya çevirmeyi amaçladığını biliyoruz. Bu değerlerden kopmak demokrasiden ve laiklikten kopmaktır. Bu değerlere sahip olmayan komşumuz Ortadoğu ülkelerinin yaşadığı acı ortadadır. Bütün iftiralara rağmen CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecektir.”

ETİKETLER

Bülent TezcanTayyip ErdoğanCHPAdalet Kurultayıcamiiçki

İlgili Haberler

Erdoğan'dan CHP'ye: Çanakkale'de neler olduğunu gördünüz, bunlar değil miydi, camilerimizi ahıra çeviren...

"Arakan'la ilgili kimse konuşmasa da biz konuşacağız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24