CHP’den Erdoğan’a ‘seferberlik’ yanıtı: Uluslararası kamuoyunda PKK’nın meşruiyet kazanmasına neden olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'seferberlik ilanına' ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan yanıt geldi. Altay, devletlerin terör örgütleriyle savaşmayacağını, “onların tepesine çöküp onu itibarsızlaştıracağını” söylerken “Böyle bir seferberlik ilanı uluslararası kamuoyunda PKK’ya meşruiyet kazandırmasına neden olur” dedi.

Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki çoğu çevik kuvvet 44 vatandaşın şehit olmasına sebep olan canlı bomba saldırılarının ardından terörle mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamada "Tüm vatandaşlarıma çağrı yapıyorum, anayasamızın 104. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olarak PKK'sıyla FETÖ'süyle, DEAŞ ile, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" demişti.

"Meşruiyet kazandırmasına neden olur"

Altay’ın Erdoğan’a verdiği yanıt şöyle:

"Seferberliğin kelime anlamının savaşa hazırlık hali, savaşta devletin tüm kaynaklarının savaşın ihtiyacının emrine verilmesi olduğunu söyleyerek "Cumhurbaşkanı bu açıklamasıyla Türkiye Cumhuriyetinin bir savaş halinde olduğunu iddia etmişti. Biz böyle düşünmüyoruz. Devletler devletlerle savaşır. Terör örgütleriyle savaşmaz, tepesine çöker ve onu itibarsızlaştırır. Böyle bir seferberlik ilanı uluslararası kamuoyunda PKK’ya meşruiyet kazandırmasına neden olur. Türkiye Cumhuriyetini adi bir terör örgütüne muhattap etmiş olursunuz, yanlışlık buradadır. Orta yerde bir anayasa var. TBMM’ye sorumlu olan başbakan var. Meclis’e hesap verecek olan başbakandır."

"Her türlü desteğe hazırız"

"Sayın cumhurbaşkanı anlaşılıyor ki bugün yapılan liderler zirvesinin üstüne çökmüştür bu açıklamasıyla. Liderler zirvesini de istismar etmeyin. 78 milyonu hedef haline getirdiğiniz ülkede terör örgütleri üzerinden siyaset yapmayın. Bugün yapılan liderler zirvesi üzerine böyle bir açıklamayla çökmek cumhurbaşkanına bir şey kazandırmaz. Seferberlik ilanı cumhurbaşkanının saygıdeğer muhtarlarla sohbet ederken yapabileceği bir açıklama değildir. Ne şartlarda ilan edileceği ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. Hükümete terörle mücadelede her türlü siyasi desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar beyan ediyorum."