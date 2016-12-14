T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’den Erdoğan’a ‘seferberlik’ yanıtı: Uluslararası kamuoyunda PKK’nın meşruiyet kazanmasına neden olur

"Hükümete terörle mücadelede her türlü siyasi desteği vermeye hazırız"

14 Aralık 2016 19:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'seferberlik ilanına' ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan yanıt geldi. Altay, devletlerin terör örgütleriyle savaşmayacağını, “onların tepesine çöküp onu itibarsızlaştıracağını” söylerken “Böyle bir seferberlik ilanı uluslararası kamuoyunda  PKK’ya meşruiyet kazandırmasına neden olur” dedi.

Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki çoğu çevik kuvvet 44 vatandaşın şehit olmasına sebep olan canlı bomba saldırılarının ardından terörle mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamada "Tüm vatandaşlarıma çağrı yapıyorum, anayasamızın 104. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olarak PKK'sıyla FETÖ'süyle, DEAŞ ile, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" demişti.

"Meşruiyet kazandırmasına neden olur"

Altay’ın Erdoğan’a verdiği yanıt şöyle:

"Seferberliğin kelime anlamının savaşa hazırlık hali, savaşta devletin tüm kaynaklarının savaşın ihtiyacının emrine verilmesi olduğunu söyleyerek "Cumhurbaşkanı bu açıklamasıyla Türkiye Cumhuriyetinin bir savaş halinde olduğunu iddia etmişti. Biz böyle düşünmüyoruz. Devletler devletlerle savaşır. Terör örgütleriyle savaşmaz, tepesine çöker ve onu itibarsızlaştırır. Böyle bir seferberlik ilanı uluslararası kamuoyunda  PKK’ya meşruiyet kazandırmasına neden olur. Türkiye Cumhuriyetini adi bir terör örgütüne muhattap etmiş olursunuz, yanlışlık buradadır. Orta yerde bir anayasa var. TBMM’ye sorumlu olan başbakan var. Meclis’e hesap verecek olan başbakandır."

"Her türlü desteğe hazırız"

"Sayın cumhurbaşkanı anlaşılıyor ki bugün yapılan liderler zirvesinin  üstüne çökmüştür bu açıklamasıyla. Liderler zirvesini de istismar etmeyin. 78 milyonu hedef haline getirdiğiniz ülkede terör örgütleri üzerinden siyaset yapmayın. Bugün yapılan liderler zirvesi üzerine böyle bir açıklamayla çökmek cumhurbaşkanına bir şey kazandırmaz. Seferberlik ilanı cumhurbaşkanının saygıdeğer muhtarlarla sohbet ederken yapabileceği bir açıklama değildir. Ne şartlarda ilan edileceği ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. Hükümete terörle mücadelede her türlü siyasi desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar beyan ediyorum."

 

ETİKETLER

engin altaytayyip erdoğanmilli seferberlikpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24