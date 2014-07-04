İşte CHP'nin Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunun tam metni

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında fezleke düzenlenmesini istedi. isteyen Kart,"Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan’ın; danışıklı yollarla ‘oğulları, kızları, damatları, dünürleri’ üzerine intikal ettirdiği" gerekçesiyle, "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa muhalefet ettiğinden dolayı" suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre CHP’li Kart, suç duyurusunda; Erdoğan'ın mal varlığının, "Geliriyle kıyas kabul etmeyecek ve kaynağı belli olmayan mal varlığındaki artış durumu" gösterdiğini belirterek, "Başbakanın haksız olarak edindiği bu mal varlığını; 1 ve 2. Dereceden “kan ve sıhri hısımları’ olan ‘oğulları, damatları ve dünürleri’ üzerine ve ‘danışıklı yollarla’ intikal ettirdiğine dair ‘yeni ve somut’ bulgular ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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