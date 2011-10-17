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Politika

CHP'den Erdoğan'a 'kılavuz' yanıtı

'Deniz Feneri'nde köstebek Beşir Atalay'dır' iddiasında bulunan...

17 Ekim 2011 03:00

T24 - 'Deniz Feneri'nde köstebek Beşir Atalay'dır' iddiasında bulunan CHP liderine, 'kılavuzunu değiştir' diyen Başbakan Erdoğan’a, benzer bir yanıt geldi. 

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Nihat Matkap ve Kılıçdaroğlu

Başbakan Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ‘kılavuzunu değiştir’ eleştirisine, CHP'nin iki numaralı ismi Nihat Matkap'tan yanıt geldi. 

Matkap, “Sayın Başbakan kendi kılavuzunu gözden geçirirse daha iyi olur" dedi. 

Konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Matkap, “Atalay'ın bakanlığı sürdürmesi mümkün görünmüyor” şeklinde konuştu. 
 
CHP’de örgütlenme ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap şunları söyledi: 

“Güvenliği ve adaleti sağlamakla sorumlu sayın Bakan, adaletsizlik ve güvensizlik yarattı. Bu Batı ülkelerinde istifayı gerektirir. 

Sayın genel başkanımız hesap uzmanı kökenlidir. Bu iddiaları gündeme getirdiyse, inceledikten sonra bunu yapmıştır. 

Şaban Dişli’de, Dengir Mir Mehmet Fırat'da böyle oldu. Bizim genel başkanımız derinlelemesine incelemeden hiç bir konunun konunun üzerine gitmez. 

Sayın Başbakan kendi kılavuzunu gözden geçirirse daha iyi olur, ona kılvauzluk yapan yanlış yaptırıyor. Bu konu Meclis’e de taşınacak ve sonuna kadar takipçiyiz. Atalay'ın bakanlığı sürdürmesi mümkün görünmüyor."


Ekonomi grubu biraraya geldi

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi kurmaylarıyla bu alandaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.  

Kılıçdaroğlu, genel merkezde TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu'nun ekonomiyle ilgili üyeleriyle bir araya geldi.  

Hükümetin orta vadeli ekonomik programı ile bu alandaki güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ''Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın Değerlendirmesi'' başlıklı sunum da yapıldı. 


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