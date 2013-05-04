CHP'den Erdoğan'a çağrı: Küfür etmeden, namuslu bir cevabı bekliyoruz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, "Sorumuz açık ve net. Hiç küfür etmeden, saptırmadan açık ve namuslu bir cevabı bütün milletimiz bekliyor. Sayın Başbakan bütün bu süreçlerde PKK'ya federasyon veya konfederasyon sözü verdin mi, vermedin mi?" dedi.

Dün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından açıklama yapan Koç şunları söyledi:

“Ortada bir masa var hep söyleniyor. Bu masada pazarlıklar yapılıyor. Bu masada açık ve net söylüyoruz, ulusal kimliğimiz ve Cumhuriyet’in temel değerleri pazarlık olarak ortada duruyor. Bu masada halkın demokratik iradesi gözardı edilerek PKK örgütü lideri Öcalan ile bir muhataplık sergileniyor. Çünkü gelinen noktada Başbakanın ve AKP’nin asıl muhatabı, halkın demokratik talepleri değil silahlı terör örgütü ve temsilcilerinin talebidir. BDP ise İmralı ile Kandil arasında postacı olarak tayin edilmiş, fiilen bir siyasi misyon taşımanın dışına itilmiştir.”