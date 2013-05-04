T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den Erdoğan'a çağrı: Küfür etmeden, namuslu bir cevabı bekliyoruz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, 'Geniş uzlaşmalı bir anayasa yapma iradesi ortada kalmış görünüyor' dedi

04 Mayıs 2013 02:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, "Sorumuz açık ve net. Hiç küfür etmeden, saptırmadan açık ve namuslu bir cevabı bütün milletimiz bekliyor. Sayın Başbakan bütün bu süreçlerde PKK'ya federasyon veya konfederasyon sözü verdin mi, vermedin mi?" dedi.

Dün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından açıklama yapan Koç şunları söyledi:

“Ortada bir masa var hep söyleniyor. Bu masada pazarlıklar yapılıyor. Bu masada açık ve net söylüyoruz, ulusal kimliğimiz ve Cumhuriyet’in temel değerleri pazarlık olarak ortada duruyor. Bu masada halkın demokratik iradesi gözardı edilerek PKK örgütü lideri Öcalan ile bir muhataplık sergileniyor. Çünkü gelinen noktada Başbakanın ve AKP’nin asıl muhatabı, halkın demokratik talepleri değil silahlı terör örgütü ve temsilcilerinin talebidir. BDP ise İmralı ile Kandil arasında postacı olarak tayin edilmiş, fiilen bir siyasi misyon taşımanın dışına itilmiştir.”

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanchpimralıözür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24