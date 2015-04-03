CHP'den Erdoğan'a Berkin cevabı: Nerede Kabataş ve camide içkinin belgesi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Berkin Elvan ekmek almaya giderken vuruldu diyen Kemal Kılıçdaroğlu, bunun belgesini açıklasın" sözlerine CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Nerede Kabataş belgeleri ? Nerede Dolmabahçe Camii'nde içki içildi belgeleri" sözleriyle cevap verdi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Erdoğan'ın Gezi olayları döneminde meydana geldiği iddia edilen Kabataş saldırısı ile camide içki iddiaları konusunda "Cuma günü belge açıklayacağım" dediğini hatırlatarak, "Neredeyse 350 Cuma geçti. Nerede Kabataş belgeleri ? Nerede Dolmabahçe Camii'nde içki içildi belgeleri" dedi. Tekin, Erdoğan'ın "Berkin Elvan'ın terör örgütü içinde olduğuna ilişkin belgeler bulunduğuna ilişkin sözlerine ise, "Berkin belgeleri de, Kabataş ve Cami'de içki içtiler iddiaları belgeleri gibi olmasın?" tepkisini gösterdi.

'Sayın Cumhurbaşkanı, camide içki içildiğine ilişkin belgesi olduğunu söylemişti'

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde dile getirdiği, Gezi olayları sırasında polisten kaçanların sığındığı Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camii'nde içki içtikleri iddiasının, bizzat Cami'nin müezzini tarafından yalanlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu; "Sayın Cumhurbaşkanı, o dönemde camide içki içildiğine ilişkin belgesi olduğunu söylemişti. Vicdanlı bir din adamı çıktı, öyle bir şey olmadığını söyledi. Sonra o din adamı, altı buçuk saat, bakın altını çizerek söylüyorum, altı buçuk saat, Emniyet'in terör bölümünde sorguya çekildi. Niye çağırdığınız o din adamını acaba ? Orada polisler, müezzine 'aman ne olursunuz ifadenizi değiştirin, Beyefendi'yi yalancı çıkarmayın' dediler mi? Sayın Cumhurbaşkanı önce bunları açıklasın."

Tekin, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde partisinin grup toplantısında, Kabataş saldırısına ilişkin görüntüleri 'cuma günü açıklayacağına' ilişkin konuşmasına da vurgu yaparak, "Neredeyse, 350 Cuma geçti. Hala Kabataş saldırısının olduğuna dair ne görüntü var, ne de belge" diye konuştu.

'Yaraları deşmeyin'

Erdoğan'ın, Berkin Elvan'ın ekmek almaya giderken vurulmadığına ilişkin Erdoğan'ın olduğunu söylediği belgeler konusunda ise, "Bu belgeler, Kabataş ve Camide içki içtiler iddialarının belgeleri gibi olmasın? " sorusunu ortaya koydu.

Berkin Elvan'ın öldürülmesi gibi acı bir olay üzerinden siyaset yapılmasını "doğru bulmadıklarını" da vurgulayan Gürsel Tekin, "Bu süreci, siyasete alet etmeyin. Siyasetçilerin dillerini, cümlelerini özenle kullanmaları gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi.

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