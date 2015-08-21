CHP'den Erdoğan ve eski bakanlar hakkında Meclis soruşturması talebi

CHP altı ayrı Meclis soruşturması talebinde bulundu. Soruşturma taleplerinin 2'si dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, 4'ü ise 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına adları karıştığı için görevlerinden istifa eden eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında. CHP, Erdoğan hakkında MİT TIR'ları nedeniyle ayrıca bir soruşturma önergesi daha hazırladı.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın hazırladığı 6 ayrı soruşturma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, 61. hükümetin Başbakanı olduğu döneme ilişkin, 17-25 Aralık iddiaları ve Suriye'ye giden MİT TIR'ları konularında Meclis soruşturması açılması için resmen TBMM'ye başvurdu.

Sağlar, "61. hükümetin Başbakanı" olduğu döneme ilişkin Erdoğan hakkında yaptığı iki ayrı Meclis soruşturması teklifine ek olarak, yine 61. hükümetin dört bakanı, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AB Bakanı Egemen Bağış ile, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında da, 17-15 Aralık iddiaları konusunda Meclis soruşturması açılması için TBMM Başkanlığı'na teklif verdi.



Sağlar, Erdoğan ve Bakanlar için ayrı ayrı hazırladığı Meclis soruşturması açılması tekliflerinde, 17-25 Aralık sürecindeki iddialara yer verdi. Erdoğan için verdiği ikinci teklifte ise, Suriye'ye gönderilen MİT tırları konusunda soruşturma için açılmasını istedi.