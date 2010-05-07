CHP'den Erdoğan hakkında suç duyurusu

T24 - CHP Bodrum İlçe Örgütü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ''Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'e hakaret ettiği'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk, Erdoğan'ın ''Eğer illa Hitler'e benzetecek bir siyasi figür arıyorlarsa, kendi genel merkezlerindeki eski genel başkan fotoğraflarına baksınlar. Orada Führer'e özenip, kendisine 'Milli Şef' dedirtmiş genel başkanlarının Hitlervari bıyıklarının altından kendilerine gülümsediğini görecekler'' sözleriyle, CHP eski genel başkanları fotoğraflarıyla ilgili genelleme yaptığını savundu.



Öztürk, açıklamasında, Erdoğan'ın ''Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'e açıkça hakaret ettiğini, aşağılamada bulunduğunu, saldırının sadece genel başkanlara değil, aynı zaman da Cumhuriyet'e yönelik olduğunu'' ifade etti.



Öztürk, ''Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun 1, 2. ve 5. maddeleri, 5237 sayılı TCK'nın 299. ve 301. maddeleri, 5271 sayılı CMK'nın 160. maddesi ve ilgili yasa maddeleri gereğince şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak tecziyesini temin için kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim'' dedi.



Bu arada CHP Bodrum eski ilçe başkanlarından Hüseyin Anıl da aynı gerekçelerle Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.



Bodrum Adalet Sarayı önüne gelen bazı vatandaşlar da CHP'li gruba destek verdi.







