CHP'den Erçakmak için DNA sorusu

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

Madımak Oteli katliamının bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın ölümü kimliği üzerinde tartışma yarattı. CHP Sivas milletvekili Malik Ecder Özdemir, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e , “Öldüğü söylenen kişinin aranan firari sanık Cafer ERÇAKMAK olup olmadığının tespit için DNA testi yaptırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman “sorusunu yönlendirdi.





18 yıldır ne hikmetse bulunamadı



Bakan Şahin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özdemir, Erçakmak’ın, defin işleminin gizlice yapıldığına dikkat çekti ve “18 yıldır polis tarafından aranan ve her ne hikmetse bir türlü bulunamayan firari sanığın, Sivas şehir merkezinde polis karakoluna 300 metre, valilik binasına 500 metre mesafede ve şehrin en işlek caddesi üzerindeki evinde ölmüş olması akla birçok soruyu birlikte getirmektedir” dedi.



Emniyet ‘ bulunamadı’ demişti



Özdemir, Sivas İl Emniyeti’nin, Erçakmak’ın öldüğü söylenen adreste bulunamadığına ilişkin bir yazıyı geçtiğimiz yıl mahkemeye gönderdiğini vurguladı ve Bakan Şahin’e, “ Firari sanık Cafer Erçakmak iddia edildiği gibi Fransa ya kaçmış ise Türkiye’‘ ye hangi tarihte ve hangi yollarla giriş yapmıştır? 18 yıldır aranan ve en sonunda polis merkezine 300 metre mesafedeki evinde ölen şahsın bulunamamasında kusuru olan başta emniyet görevlileri olmak üzere ilgili kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.