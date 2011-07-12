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CHP'den Erçakmak için DNA sorusu

Madımak Oteli katliamının bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın ölümü kimliği üzerinde tartışma yarattı.

12 Temmuz 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

Madımak Oteli katliamının bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın ölümü kimliği üzerinde tartışma yarattı. CHP Sivas milletvekili Malik Ecder Özdemir,  İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e , “Öldüğü söylenen kişinin aranan firari sanık Cafer ERÇAKMAK olup olmadığının tespit için DNA testi yaptırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman “sorusunu yönlendirdi.  


18 yıldır ne hikmetse bulunamadı


 Bakan Şahin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren  Özdemir,  Erçakmak’ın,  defin işleminin gizlice yapıldığına dikkat çekti ve “18 yıldır polis tarafından aranan ve her ne hikmetse bir türlü bulunamayan firari sanığın, Sivas şehir merkezinde polis karakoluna 300 metre, valilik binasına 500 metre mesafede ve şehrin en işlek caddesi üzerindeki evinde ölmüş olması akla birçok soruyu birlikte getirmektedir” dedi.


Emniyet  ‘ bulunamadı’  demişti


Özdemir,  Sivas İl Emniyeti’nin, Erçakmak’ın öldüğü söylenen adreste bulunamadığına ilişkin bir yazıyı geçtiğimiz yıl mahkemeye gönderdiğini vurguladı  ve Bakan Şahin’e, “ Firari sanık  Cafer Erçakmak  iddia edildiği gibi Fransa ya kaçmış ise  Türkiye’‘ ye hangi tarihte ve hangi yollarla  giriş yapmıştır? 18 yıldır aranan ve en sonunda polis merkezine 300 metre  mesafedeki evinde ölen şahsın  bulunamamasında kusuru olan  başta emniyet görevlileri olmak üzere ilgili kamu görevlileri  hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

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