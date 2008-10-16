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Politika

CHP'den Dişli ve Öndeş hakkında suç duyurusu

CHP, imar değişikliği karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen AKP'li Şaban Dişli ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş hakkınd

16 Ekim 2008 03:00

CHP, imar değişikliği karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dişli ve Öndeş hakkındaki iddiaları gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in yaptığı başvuruda, Dişli ve Öndeş hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması istendi.

Dişli 1 milyon dolar rüşvet almış 

Dişli istifa etti 

Kılıçdaroğlu'ndan yeni belge

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