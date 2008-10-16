CHP'den Dişli ve Öndeş hakkında suç duyurusu

Dişli 1 milyon dolar rüşvet almış

Dişli istifa etti

Kılıçdaroğlu'ndan yeni belge

CHP, imar değişikliği karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dişli ve Öndeş hakkındaki iddiaları gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in yaptığı başvuruda, Dişli ve Öndeş hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması istendi.