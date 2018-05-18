CHP'den 'dinleme' iddiasıyla ilgili suç duyurusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde geçen yıl düzenlenen "Adalet Yürüyüşü" sırasında partililerin telefonlarının Almanya'dan sağlanan bir virüsle takip edilip izlendiği iddiasıyla ilgili CHP'li milletvekilleri suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bu casus yazılım sadece istihbarat örgütlerine satılıyorsa bunu hangi istihbarat örgütü satın aldı, ne şekilde kullandı" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili ile birlikte Ankara Adliyesi'ne geldi. Burada CHP adına İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, şunlar kaydedildi: "Son günlerde basın yayın organlarında yer alan bilgilere ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir çok milletvekili tarafından dile getirildiğine göre; bir yazılım şirketinin yalnızca istihbarat örgütleri tarafından satın alınabilen bir yazılımı yoluyla, 'www.adaletiçinyuru.com' adlı bir internet sitesi üzerinden 'Adalet Yürüyüşü' katılımcılarının dinlendiği ortaya çıkmıştır. Kimler tarafından kurulduğu bilinmeyen www.adaletiçinyuru.com adlı internet sitesine mobil cihazlarla giren tüm kullanıcıların telefonlarına yüklenen casus yazılım sayesinde tüm iletişimleri kayıt altına aldığı anlaşılmaktadır. Bu durum anayasal güvence altında bulunan özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinin açık kanıtıdır."

"Bizi kim dinledi?"

Adliye çıkışı açıklama yapan Özgür Özel ise "Bizi 'Adalet Yürüyüşü'nde kim dinledi? Bu casus yazılım sadece istihbarat örgütlerine satılıyorsa bunu hangi istihbarat örgütü satın aldı, ne şekilde kullandı. Bugün basın savcılığına yaptığımız bu başvuru ile bu meselenin Türkiye'deki bütün bağlantılarının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Bunu yapmazlarsa bunun üstünü örterlerse zaten 'Adalet Yürüyüşü'nü ilk günden itibaren itibarsızlaştırmaya, ona saldırmaya ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu büyük yürüyüşünü sürekli onursuz ve haksız ithamlarla hiçleştirmeye çalışanlar kendi yüzlerindeki şüpheyi dağıtamazlar. Biz yargının bu konuda üstüne düşeni yapmasını ve ne varsa ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizi dinlediler, buradaki bütün milletvekillerini dinlediler, çok sayıda adalet yürüyüşçüsünü tek tek dinlediler. Sayın Genel Başkanımızdan partinin tüm MYK üyelerine kadar, grup başkanvekillerinin tamamını dinlediler ve Adalet Yürüyüşü ile ilgili bir tek ama bir tek olumsuz bir şey bulup da servis edemediler" dedi.

Özel, 26 gün boyunca yürüdüklerini hatırlatarak, "Sözümüzü dinlemeyenler telefonlarımızı dinlemiş. Telefonumuzu değil, sözümüzü dinleyin. Biz adalet istiyoruz" diye konuştu. (DHA)