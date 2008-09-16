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Politika

CHP’den deniz feneri teklifi

TBMM Başkanlık Divanının CHP'li üyeleri, Deniz Feneri'ne verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

16 Eylül 2008 03:00

TBMM Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu, Katip Üye ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile TBMM İdare Amiri ve CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük imzasıyla, Deniz Feneri Derneğine verilen üstün hizmet ödülünün geriye alınması için TBMM Başkanlığına yazılı müracaatta bulundu.

TBMM Üstün Hizmet Ödülünün, sınırlı sayıda kişi ve kuruma Meclis Başkanlık Divanı Kararı ile verilen çok özel bir ödül olduğu belirtilerek, bu yıl üstün hizmet ödülü verilen kişi ve kurumlar arasında 2007 yılında Türkiye'de kurulan Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de bulunduğu anımsatıldı.

Yazıda, “Meydana gelişmeler sonrasında; halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunmadığı, tam tersi yönetimde bulunanların kendi kişisel çıkarları için halkın masum duygularını sömürdüğü anlaşılan Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine verilen bu özel ödülün, TBMM Başkanlık Divanınca geri alınması yönünde karar alınması için gereğini arz ederiz” denildi.

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