CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bilal Erdoğan sorusu: Hangi sıfatla masada?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile yaptığı görüşmeye Bilal Erdoğan'ın da katılmasına tepki gösterdi. Erdoğdu, "Bilal Erdoğan hangi resmî sıfatla bu masada oturuyor?" diye sordu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Devlet Konukevi’nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabeko ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı ortaya çıktı.

CHP'li Erdoğdu: 'Çadır Devleti' resmi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise görüşmede Bilal Erdoğan’ın da yer almasına tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

“Kırgızistan’la yapılan resmî görüşmelerde masada Bilal Erdoğan da oturuyor… Bilal Erdoğan hangi resmî sıfatla bu masada oturuyor? Bizim devletimizin binlerce yıllık kurumsal geçmişi var. Erdoğan bu kurumsal geçmişi yıktı. Bu resim “Çadır Devleti” resmidir…”