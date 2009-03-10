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Politika

CHP’den çiftçi Öncel için soru önergesi

CHP'li Öztürk, İçişleri Bakanı'na, AKP’nin Mersin mitingi öncesi çiftçi Kemal Öncel’in gözaltına alınmasının yasal dayanağını sordu

10 Mart 2009 02:00

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a, AKP’nin Mersin mitingi öncesinde, çiftçi Kemal Öncel’in gözaltına alındığına yönelik haberlerin doğru olup olmadığını, doğru ise yasal dayanağının ne olduğunu sordu.

TBMM Adalet Komisyonu üyesi de olan Öztürk, Atalay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, “Öncel’in gözaltına alınmasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile daha önceden diyaloğa girmesi ile ilişkisi var mıdır?” diye sordu.
Öztürk, 3 yıl önce Mersin’de Erdoğan’a, “Çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı” diye bağırmıştı. Erdoğan da Öncel’e “Ananı da al git” demişti.

Mersinli çiftçi Mustafa Kemal Öncel, “Tamam, beni misafir ettiler. Peki neden müsaade istediğimde bırakılmadım?” dedi. Öncel, Mersin Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer’in, “Kendi isteği ile geldi” açıklamasına, “İddia ispat ister. Kendi isteğiyle giden insan şeref fakiridir” diye tepki gösterdi.

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