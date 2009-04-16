CHP’den Çelik’e istifa çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i, Ergenekon soruşturmasındaki son gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamalar dolayısıyla istifa etmeye çağırdı.



TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anadol, Çelik'in yaptığı açıklamaların hukuku ihlal ettiğini ileri sürdü.



Kemal Anadol, şöyle konuştu:



"Sayın Çelik, gözetime alınan bilim adamları, profesörler, rektörler hakkında, Başkent Üniversitesi Rektörü hakkında, 'O, organ nakli yaptığı için içeri alınmadı, açıkça onlar darbe teşvikçiliği yaptılar' diyor. Ne zaman, nerede yapmışlar açıklaması lazım. Daha da önemlisi, '1 numaraya telefon ederek, bağlılıklarını bildirmişlerdir' diyor Sayın Çelik. Şimdi şu ortaya çıkıyor; Demek ki telefon dinlemeleri, Bakanlar Kurulu üyelerine servis yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı, bu gizli telefon dinlemelerini bilmese, bunu nasıl söyleyecek? (Darbecilere servis yapılıyor) sözünü, kim darbeci, hangi mahkeme kararıyla ortaya çıkmış, açıklaması lazım... Resmen, doğrudan Ergenekon soruşturmasına müdahale etme hakkını kendinde buluyor. Milli Eğitim Bakanı'nı bu nedenle istifaya davet ediyorum."



Anadol, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Bakan Çelik'e telefon dinlemelerinin nasıl verildiği konusunda açıklama yapmasını istedi.

