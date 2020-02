CHP'den 'camiler genelev olarak kullanıldı' diyen öğretim üyesine suç duyurusu

Çanakkale İl Başkanlığı; konuk olduğu televizyon programında, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa'da kapatılan, satılan camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, konuyla ilgili partililer ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Çanakkale Tabip Odası Şubesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şubesi tarafından düzenlenecek olan 'Şehir Hastaneleri' paneline katılmak üzere kente gelen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Güneşhan, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın, ÇOMÜ TV'de konuk olduğu bir programda, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa'da kapatılıp, satıldığını söylediği camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığı sözlerine tepki gösterdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler eden Kadir Mısırlıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmesinin, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ı cesaretlendirdiğini ileri süren İl Başkanı İsmet Güneşhan, şunları söyledi:

"Demek ki hakaret etmenin cezasının olmadığını gören bu bilgi fukaraları hakarette sınır tanımamaya başlamıştır. Ülkemizin kurucu değerleri hakkında geçmişte camileri ahır, lokal, tuvalet yaptılar yalanlarıyla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan bu anlayış mensuplarından Abdullah Akın isimli hadsiz, ahlaksız çıtasını yükselterek bu defa camileri genelev yaptılar diyecek kadar adileşmiştir. Kurucu Önderimize ve halkın ibadet yerlerine aslı astarı olmayan iftiralar ve yalan bilgiler ile saldıran bu bilgiden yoksun ve densiz zat, üniversitede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimcisi olarak bulunmaktadır. Şimdi Çanakkale kamuoyuna soruyoruz? Bu anlayışta olan bilgisiz ve densiz, geleceğin çocuklarına din dersi verebilir mi, vereceği din dersi sağlıklı olur mu? Densizlik, bilgisizlik ve boşboğazlığın öğretim üyeliği sanıldığı bir yerde, bilgi itibarını yitirir ve yok olur. Kurucu değerlerimize hakaret ederek bir yerlere geleceğini sanan bu bilgisiz, seviyesiz, cahil öğretim görevlisi müsveddesi hakkında, gerekli her türlü yasal işlemin yapılması için hiç bir girişimden kaçınılmayacaktır. Üniversite Rektörümüz ile gerekli görüşmeler yapılarak, bu seviyesiz ve densiz hakkında gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacaktır. Yerli ve milli geçinen AKP İl Başkanını da duyarlı davranmaya ve derhal gereğini yapmaya çağırıyoruz. Ayrıca, Cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevi verilmiş Cumhuriyet savcılarımızı da kurucu değerlerimize ve inanç yerlerimize hakaret eden bu bilgi fukarası kişi hakkında yasal işlem yapmaları için göreve davet ediyoruz."

"Söyledikleri şikayet konusudur"

Toplantıda Çanakkale ve Türkiye gündemini değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın sözlerine tepki gösterdi. Atıcı, "Kurucu değerlerimize dil uzatanlara elbette müsamaha göstermeyeceğiz. Ancak bunları bir devlet politikası haline getirenlerle de çok ama çok ciddi bir mücadele içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çanakkale'de meydana gelen bu, öğretim üyesi de diyemeyeceğim ama, bu insan müsveddesinin söyledikleri elbetteki bir şikâyet konusudur. Mutlaka gereği yapılacaktır. Bunlarla da akılla, bilimle uğraşamaya devam edeceğiz" dedi.

"Korkunun ecele faydası yoktur"

Türkiye'nin şu anda birçok sorunu olmasına rağmen, her gün ülkede AK Parti ve MHP ittifakının konuşulduğunu belirten Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Türkiye yatıyor kalkıyor, sabahtan akşama, akşamdan sabaha AKP ile MHP'nin ittifakını konuşuyor. Bütün televizyonları açın AKP ile MHP konuşuluyor. Türkiye'nin sorunu bu mu? Allah aşkına. Türkiye'nin sorunu MHP'nin yüzde 10 barajını geçme sorunu mudur? Allah aşkına. Türkiye'nin sorunu AKP'nin yüzde 50+1'i bulma sorunu mudur? Allah aşkına. Bütün dertlerimiz bitti. Her şey müreffeh, her şey refah içerisinde, her şey güzel, her şey tamam. Biz bütün Türkiye'de AKP ile MHP'nin ittifakını konuşuyoruz. Koyun can derdindeyken, kasap et derdinde. Biz nasıl olur da ittifak yaparız. Nasıl olur da az daha koltuğumuza yapışırız derdindeler. Korkunun ecele faydası yoktur. Bu gibi ittifaklar acizlik ittifakıdır. Halkımız da bunu çok net bir şekilde görür. Cumhuriyet tarihi boyunca açıkgözlülük yapmaya çalışan siyasetçiler daima millet tarafından cezalandırılmıştır" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası Olağanüstü Hal'i (OHAL) protesto etmek üzere sakal bıraktığını belirten Atıcı, OHAL uygulamasının kendileri için yas uygulaması olduğunu söyledi. Bugün FETÖ ile mücadelesi maskesi altında muhalif olan herkesle mücadele edildiğini ileri süren Atıcı, "Ben bu sakalımla gittiğim her yerde bunların hesabının sorulacağına dair ant içiyorum, yemin ediyorum. Bunların hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısının ardından CHP İl Örgütü, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.