CHP’den Burhan Kuzu’ya suç duyurusu

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’li Atilla Kart, iç tüzük uyarınca yeterli imza bulmalarına rağmen TBMM Anayasa Komisyonu’na gelmeyen komisyon başkanı Prof. Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. “Burhan Kuzu’nun akıbeti belli değildir. Kendisinden haberdar değiliz” diyen Kart, Kuzu’nun bu tutumunu görevi kötüye kullanma suçu diye nitelendirdi. Anayasa Komisyonu’nun CHP’li 6 üyesi ile MHP’li üç üye, HSYK kanun teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşmesi için çağrı yapmıştı. Ancak, CHP ve MHP’liler, Anayasa Komisyonu salonunda kimseyi bulamadı. Bunun üzerine bir tutanakla durum tespit ettirildi.

CHP’nin 6 milletvekili bir basın toplantısı düzenleyerek toplantı çağrılarından sonra yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, başkanvekili ve sözcü hakkında görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Atilla Kart, Burhan Kuzu’nun tutumuna ilişkin TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i de bilgilendirdiklerini söyledi.

Çiçek’in, “Burhan Kuzu’nun bu gelişmelerden haberi vardı” dediğini söyleyen Kart, HSYK teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü yineledi.

Anayasa Komisyonu üyesi Rıza Türmen, “AKP hukuka karşı mücadele vermektedir. Anayasa aykırılık iddiası olan bir kanun Adalet Komisyonu’nda görüşülemez. Ön mesele halledilmeden, Adalet Komisyonu’ndaki HSYK kanun teklifi görüşmeleri devam edemez” dedi. Prof. Süheyl Batum da, “Kuzu’nun görevini kötüye kullanma suçu işlediğini düşünüyorum” dedi.