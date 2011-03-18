-CHP'DEN BOZDAĞ'A SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - İstanbul'da CHP il yönetimi ve parti üyeleri; AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, partilerine yönelik basına yansıyan sözlerini protesto ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Beyoğlu'ndaki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde toplanan grup adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin, Bozdağ'ın CHP'ye yönelik sözlerini kabul etmediklerini ve bu sözlerin çirkin bir üslupla hakaret içerdiğini öne sürerek, ''Bu ülkede hiç kimse ve hiçbir siyasetçi, Çanakkale Zaferi'ne, Kurtuluş Savaşı'na imza atan kahramanların kurduğu Cumhuriyet Halk Partisine hakaret edemez. Bildiğiniz gibi CHP, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt, onurlu bir partidir'' dedi. CHP'nin her konuda çözüm arayarak, AK Parti'nin yanlışlarını dile getirdiğini ileri süren Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ne zaman yolsuzluklardan, işsizlikten, hukuksuzluktan bahsetsek, ne zaman ülkenin temel sorunlarına çözüm projeleri açıklasak, iktidar partisinin yöneticileri korkuyor, panikliyor. Panikleri de Bekir Bozdağ örneğinde olduğu gibi ifadelerine yansıyor. İktidar, siyasal yaşamda olmaması gereken düzeysiz söylemlerle, hakaretlerle, kendi yanlışlarını gizleme, örtme telaşına düşmektedir. Biliyoruz ki seçim tarihi yaklaştıkça iktidar partisinden daha böyle pek çok örnek çıkacaktır. Ancak korkuları da panikleri de nafiledir. Son olarak, bu tür hakaretlere sessiz kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Buradan partimizin 1 milyon onurlu üyesini Bekir Bozdağ hakkında 1 lira manevi tazminat davası açmaya davet ediyorum.''